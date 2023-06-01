التحقيق مع إدارة الإعلانات بحدائق القبة بعد سقوط لافتة كوبري أكتوبر

علمت "فيتو" من مصادرها الخاصة بمحافظة القاهرة، أنه سيتم فتح تحقيق موسع بخصوص سقوط لافتة إعلان على كوبرى أكتوبر بسبب العاصفة الترابية وذلك بعد مصرع شخص إثر سقوطها.

وكشف المصدر أن التحقيق سيتم مع إدارة الإعلانات بحى حدائق القبة، والشركة صاحبة الإعلان بسبب ضعف تثبيت الإعلان ووقوعه بفعل العاصفة الترابية.

يذكر أن لوحة إعلانات كوبري أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي سقطت اليوم بسبب العاصفة الترابية، ما أودى بحياة شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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لوحة أكتوبر



وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبو حشيش بحى حدائق القبة بسبب العاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها العاصمة ظهر اليوم.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بسقوط لوحة إعلانية مثبتة علي شاسيه حديد تتبع إحدى الشركات الإعلانية الخاصة على سيارتين ودراجة بخارية فوق كوبرى أكتوبر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى الحى والإسعاف لموقع الحادث، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



وأصدر اللواء خالد عبد العال تعليماته بتشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة حرصًا على حياة المواطنين.