أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق.. والخط الثالث في مترو الأنفاق يستعد لـ نهائي أبطال أفريقيا

نشر قسم أخبار مصر بجريدة فيتو على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، ويسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الخط الثالث في مترو الأنفاق يستعد لـ نهائي أبطال أفريقيا

تستعد الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لـمترو الأنفاق، لزيادة معدل رحلات القطارات يوم الأحد القادم الموافق الرابع من شهر يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع مباراة الأهلى والوداد المغربى في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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بدءا من الغد وحتى الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة وعودة الشبورة المائية

حالة الطقس، تبدأ الأحوال الجوية في التحسن غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ويستمر هذا الانخفاض حتى يوم الثلاثاء المقبل.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، 10 نصائح من الأزهر للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توجيه عدد من النصائح الهامة للطلاب، تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

مصر تفوز بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO

فازت مصر - متمثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني - بمقعد بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، لمدة أربعة أعوام من عام 2023 وحتي عام 2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بالدورة التاسعة عشر للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية والمقامة حاليًا بمقر المنظمة في العاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة ١٦٣ دولة.

جيل بايدن تعرب عن بالغ سعادتها بزيارتها لمصر والجامع الأزهر

زارت جل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، قرينة الرئيس الأمريكي جون بايدن، اليوم الجامع الأزهر، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر والشرق الأوسط، حيث كان في استقبالها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على رأس وفد رفيع المستوى.

السيسي وتميم يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات

بحث الرئيس السيسي وأمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان

الرقابة الصحية: حريصون على نقل التجربة المصرية بالتأمين الشامل لأفريقيا

استقبل الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفد دولة زيمبابوي بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التكليف الرئاسي بنقل الخبرات لدعم مختلف القطاعات بالدول الأفريقية الشقيقة ضمن سلسلة لقاءات مع الحكومة المصرية عقب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ.

من قصر الاتحادية.. رسالة قرينة جو بايدن للرئيس السيسي

نقلت قرينة الرئيس الأمريكي للرئيس السيسي تحيات الرئيس جو بايدن مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر.

الأرصاد: القاهرة تسجل 38 درجة مئوية

حالة الطقس، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء لا تزال شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى جنوب الصعيد، وتصل الحرارة الآن على القاهرة 38 درجة، بينما تختلف الأجواء تماما على السواحل الغربية فدرجة الحرارة في الإسكندرية ومطروح 22 درجة.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، قرار عاجل من وكيل الأزهر قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، يستعد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، لانطلاق أعمال امتحانات الدور الأول للعام الحالي، غدا السبت، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



طرق شراء تذاكر الدخول بالكروت البنكية للمواقع الأثرية بعد إلغاء الدفع النقدي

بدأت وزارة السياحة والآثار، تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المواقع الأثرية والمتاحف والتي تم تطبيق هذا النظام بها حاليًا ووقف السداد النقدي بالكامل بها ليكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل.

السياحة تنظم ورش عمل توعوية للعاملين عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

تنظم وزارة السياحة والآثار بصفة دورية، سلسلة من ورش العمل التوعوية للمديرين ومديري العموم ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك لتعريفهم بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومسارات العمل خلال المرحلة القادمة.

فتح باب الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، رابط التقديم وموعد إعلان الفائزين

أُعلنت جائزة زايد للأخوة الإنسانية عن فتح باب الترشيحات لدورة 2024، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية هي جائزة عالمية مستقلة تكرم الأفراد والكيانات من جميع الخلفيات ممن يسعون بتفانٍ إلى تعزيز قيم التضامن والنزاهة والإنصاف والتفاؤل وتقدم إسهاماتٍ جليلة نحو إرساء التعايش السلمي.

رسالة قرينة السيسي خلال استقبال جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى (صور)

قالت السيدة إنتصار السيسي: تحل جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا.

مطار سوهاج يحتفل بحصوله على شهادة المواصفة الدولية الأيزو 9001 لسنة 2015 بالتورتة

احتفل مطار سوهاج الدولى بالحصول على الشهادة الدولية أيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥، وذلك بحضور كل من الملاح حاتم طلحة مدير مطار سوهاج الدولى، وفريق عمل الجودة بقطاع المطابقة والسلامة، بالمقر الرئيسى للشركة وموظفى المطار والجهات الأمنية، والجهات العاملة بالمطار، وشركات الطيران، ورموز المحافظة وبعض رجال الأعمال.

افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر بحضور شيخ الأزهر الأحد المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف، مسجد الظاهر بيبرس، ثالث أكبر مساجد مصر مساحة - بعد مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر يوم الأحد 4/ 6/ 2023.