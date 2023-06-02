الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: القاهرة تسجل 38 درجة مئوية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حالة الطقس، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء لا تزال شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى جنوب الصعيد، وتصل الحرارة الآن على القاهرة 38 درجة، بينما تختلف الأجواء تماما على السواحل الغربية فدرجة الحرارة في الإسكندرية ومطروح 22 درجة.

 

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة هبوب رياح شمالية غربية على إثرها تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض النسبي على القاهرة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، ويسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

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وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية
وعلى القاهرة الكبرى  ومدن القناة وجنوب سيناء  وشمال الصعيد

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

 

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