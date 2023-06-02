الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

طرق شراء تذاكر الدخول بالكروت البنكية للمواقع الأثرية بعد إلغاء الدفع النقدي

دخول الزائرين للمواقع
دخول الزائرين للمواقع الأثرية،فيتو

بدأت وزارة السياحة والآثار، تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المواقع الأثرية والمتاحف والتي تم تطبيق هذا النظام بها حاليًا ووقف السداد النقدي بالكامل بها ليكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل.

يأتي ذلك استكمالًا لخطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل وتفعيلًا لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.

 

شراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية

وتضمنت هذه الأماكن 7 مواقع أثرية ومتحفين حتى الآن وهي:

 

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منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بصلاح سالم، والمسلة الناقصة ومعابد كل من إدفو، وكوم أمبو، وفيلة، وأبو سمبل بأسوان، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف النوبة.

وسيتم السماح بهذه المتاحف والمواقع الأثرية بالسداد النقدي لرحلات المدارس المصرية فقط بشكل مؤقت، وذلك لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة إلكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضًا.

وهناك عدة طرق يتم العمل بها لشراء تذاكر دخول هذه المتاحف والمواقع الأثرية:

 

دخول الزائرين الأجانب وافواج شركات السياحة

1) إمكانية شراء شركة السياحة لتذاكر زيارة مجمعة لعملائها الراغبين في دخول هذه المواقع والمتاحف من مركز التذاكر المجمعة بالوزارة، ويكون سداد قيمة هذه التذاكر عن طريق التحويلات البنكية من حساب الشركة في البنك، أو باستخدام كروت بنكية في المركز، مع التأكيد على أنه لن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لهذه التذاكر ولا يجوز أيضًا وضع قيمة التذاكر نقديًا في حساب المجلس الأعلى للآثار بالبنك، ولكن لابد من تحويلها عن طريق البنك.

 

2 ) قيام شركة السياحة باستصدار كارت مدفوعات نقدية من أحد البنوك المصرية التي تقدم كروت مدفوعات للشركات، ويتم تسليمة للمرشد او المندوب لشراء التذاكر في الموقع.

 

3) أن يقوم الزائر الأجنبي نفسه بشراء تذاكر الدخول عند وصوله المنطقة الأثرية أو المتحف باستخدام الكارت البنكي الخاص به، ولن يكون متاحًا شراء تذاكر للأجانب إلا عن طريق الكروت البنكية. 

 

4) أن تقوم الشركة بشراء التذاكر إلكترونيًا من موقع الوزارة egymonuments.com

 

دخول الزائرين المصريين


 

1 ) أن يتم شراء التذاكر إلكترونيًا من خلال الموقع egymonuments.com.

 

2 ) شراء تذاكر الزيارة من منفذ بيع التذاكر بالموقع الأثري أو المتحف باستخدام الكارت البنكي أو كارت ميزة المسبق الدفع والذي تصدره البنوك المصرية.

 

3 ) يستمر إتاحة شراء تذاكر الزيارة للزائرين المصريين سواء البالغين أو الطلبة بالكارت البنكي أو نقدًا في بعض المواقع المحدودة وبشكل مؤقت.  
 

السياحة تنظم ورش عمل توعوية للعاملين عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

السياحة والآثار تواصل تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية

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