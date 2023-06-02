الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

الرقابة الصحية: حريصون على نقل التجربة المصرية بالتأمين الشامل لأفريقيا

هيئة الاعتماد والرقابة
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،فيتو

استقبل الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفد دولة زيمبابوي بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التكليف الرئاسي بنقل الخبرات لدعم مختلف القطاعات بالدول الأفريقية الشقيقة ضمن سلسلة لقاءات مع الحكومة المصرية عقب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ.

 

منظومة التأمين الصحي الشامل

أعرب الدكتور أحمد طه عن ترحيبه بزيارة الوفد الزيمبابوي لمصر، للاطلاع على التجربة المصرية في توفير رعاية صحية متميزة وذات جودة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا حرص الهيئة على تبادل الخبرات ونقل التجربة للأشقاء الأفارقة مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بأفريقيا ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية. 

 

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تطوير المنظومة الصحية بمصر

وخلال اللقاء، أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو المشروع الوطني الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعمه الحكومة المصرية لإصلاح وتطوير المنظومة الصحية بمصر، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR هي واحدة من 3 هيئات تم إنشائها لتفعيل  هذا المشروع القومي الهام، لافتا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المسئولة عن إصدار المعايير واعتمادها دوليا والتحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية.


استعرض الدكتور أحمد طه إجراءات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية والتكلفة اللازمة لذلك، مؤكدًا أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل هو فصل تمويل الخدمة عن مقدمها لتحقيق التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المريض  والحرص المستمر على  تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، حيث يقوم التأمين الشامل على شراء خدمة الرعاية الصحية من جميع مقدمي الخدمة وتوفيرها لجميع فئات المجتمع بمستوى جودة عالية.

 هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

وأوضح أن تعاقد المنشأة الصحية مع منظومة التأمين الصحي الشامل يشترط حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقًا للمعايير الدولية، وتابع أن للهيئة دور رقابي على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان استدامة تطبيق المعايير ونظم الجودة القائمة التي تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية وتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى لمنتفعي التأمين الشامل. 

 

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية 

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أنه بجانب اعتماد المعايير الوطنية دوليا، تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى أفريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.

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وفي سياق التعاون الدولي، أوضح أن الهيئة أصدرت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، في ضوء الاتجاه الوطني نحو تحقيق مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27  بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب اصدار معايير التميز في السياحة العلاجية تيموس – جهار، والمصممة خصيصًا للمنشآت الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتسعى للحصول على الاعتماد الدولي في مجال السياحة العلاجية.

 


وأوضحت الدكتور أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة أصبحت شرطا إلزاميا على جميع المنشآت الصحية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل ولم تعد اختيارية.

 


ومن جانبه، ثمن كليف مفامبيلا، مدير الاتصالات بوزارة الاقتصاد والمالية بزمبابوي ورئيس الوفد، جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الملموس لها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على ثقة زيمبابوي في القدرات المصرية وسعادتها بالتعاون المشترك، وتطلع بلاده إلى الإستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك زيمبابوي المكانة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور بمنطقة جنوب إفريقيا.


حضر اللقاء، الدكتور حسام أبوساطي المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وممثلو الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، والإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة، وضم وفد زمبابوي عدد من المسئولين بالقطاعات التأمينية، والقانونية، والسياسات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.

 

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