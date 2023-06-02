الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر بحضور شيخ الأزهر الأحد المقبل

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فيتو

تفتتح وزارة الأوقاف، مسجد الظاهر بيبرس، ثالث أكبر مساجد مصر مساحة - بعد مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر  يوم الأحد 4/ 6/ 2023.

ويحضر الافتتاح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مولين أشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

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وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان "الحج رحلة إيمانية".

ونشرت وزارة الأوقاف خطتها في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ، وبيانها كالتالي:  
أولًا: تقرر تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25 يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج، وعددها (112) مجلس إفتاء.
ثانيًا: عمل مسابقة تثقيفية توعوية عن الحج بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، تُذاع يوميًّا بدءًا من الخميس 1/6/2023م الموافق ١٢ من ذي القعدة ١٤٤٤ هـ، وحتى الجمعة 30/ 6/ 2023م الموافق ١٢ من ذي الحجة ١٤٤٤ هـ، وهي عبارة عن معلومة وسؤال حول الحج.
ثالثًا:  تخصيص بعض خطب الجمعة عن الحج، وذلك على النحو التالي:
1 - الحج رحلة إيمانية - ٩ يونيو ٢٠٢٣م
2 - مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر - ١٦ يونيو ٢٠٢٣م
3 - فضل يوم عرفة وسنة الأضحية - ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م

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