الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

من قصر الاتحادية.. رسالة قرينة جو بايدن للرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

 

نقلت قرينة الرئيس الأمريكي للرئيس السيسي تحيات الرئيس جو بايدن مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر.

واستقبل الرئيس السيسي والسيدة قرينته جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى حيث رحب الرئيس السيسي والسيدة قرينته بالسيدة الأمريكية.

ونقل الرئيس عبد الفتاح السيسي تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكة معربا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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ومن جانبها قالت السيدة إنتصار السيسي: تحل جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا
.
وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان صحفي أمس الخميس أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقي خلال الزيارة في مصر بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

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قرينة الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس السيسي

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