الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مصر تفوز بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO

الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد الجوية،فيتو

 فازت مصر - متمثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني -  بمقعد بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، لمدة أربعة أعوام من عام 2023 وحتي عام 2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بالدورة التاسعة عشر للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية والمقامة حاليًا بمقر المنظمة في العاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة ١٦٣ دولة.

ويأتي ذلك في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمى والدولى.

Advertisements

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 

 ويتزامن هذا الفوز مع الاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO-IMO)، وكذلك مع إطلاق المبادرة الدولية للإنذار المبكر للجميع والتي تهدف إلى الحفاظ علي الأرواح والممتلكات من مخاطر التغيرات المناخية.

 

وزير الطيران المدني


هذا وقد أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أن هذا الإنجاز الدولي الجديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وفي ضوء جهود الدولة المستمر لدعم لقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

 

 هذا وقدم التهنئة لجميع العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة السيد الملاح هشام طاحون – رئيس مجلس الإدارة - على دورهم الفعال وجهودهم الكبيرة والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد، موضحا أن فوز مصر بهذا المقعد يأتي عقب الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية من خلال التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خاصةً خلال مؤتمر الأطراف المعنيين بتغير المناخ (COP27) والذي أقيم مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، وكذلك بعد حشد تأييد الدول الأعضاء خلال الاجتماعات التي تمت بجامعة الدول العربية خلال شهر مايو الماضي، مما يؤكد على الدور الريادي والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الأرصاد الجوية.


كما أن هذا الفوز يعد حدثًا هامًا لجمهورية مصر العربية حيث يتيح لها المشاركة في صناعة القرار داخل المنظمة وضمان مصالح مصر الاستراتيجية في مجال الطقس والمياه على المستوى الدولي.

نموذج محاكاة عملي لطرق تدريب الطيارين علي الطيران وكيفية الإقلاع والهبوط (فيديو)

مطار سوهاج يحتفل بحصوله على شهادة المواصفة الدولية الأيزو 9001 لسنة 2015 بالتورتة

متحف للأرصاد الجوية والتغيرات المناخية 


ومن أبرز الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية هو إنشاء متحف للأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، والذي يضم مجموعة فريدة من السجلات المناخية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام وكذلك أجهزة الرصد الجوي التي تم استخدامها في مجال القياسات الجوية عبر الزمن. وقد لاقى هذا المتحف الإشادة والإعجاب من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وقامت بإتاحة جولة افتراضية بداخله على الموقع الخاص بها لتحذو حذوه سائر دول العالم الأعضاء بالمنظمة..


ومن الجدير بالذكر أن مصر تعد من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنذ بداية عمل المنظمة تعتبر مصر من أهم الأعضاء الفاعلين بالمنظمة من بين 197 عضوًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرئيس عبد الفتاح السيسي تغيرات المناخ محمد عباس حلمي وزارة الطيران المدني

مواد متعلقة

مستشفى مصر للطيران: منتجات التبغ الساخن نفس أضرار التدخيــن العــادى

نموذج محاكاة عملي لطرق تدريب الطيارين علي الطيران وكيفية الإقلاع والهبوط (فيديو)

وزير الطيران يلتقي سفير بلغاريا لاستعراض أوجه التعاون المشترك

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الأهلي، الشناوي خارج قائمة الأحمر أمام الوداد المغربي في النهائي الأفريقي

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

نهائي دوري أبطال أفريقيا، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

انطلاق حفل زفاف ميرنا نور الدين (فيديو وصور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 3-6-2023 في مصر

أخبار الفن اليوم: اعتزال ميرهان حسين الفن.. وأول تعليق من حورية فرغلي على عرض زواج المليون دولار

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

Advertisements

منوعات

المزيد

إجلاء الآلاف من مدينة في كندا بسبب حرائق الغابات

عالمة فنزويلية تدافع عن البيئة من خلال "حجرة في الفراغ"

ناسا تطلق بثا مباشرا من على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

شقق الإسكان الاجتماعي، هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية ؟

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائيات دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري المؤتمر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في الحج بالتقسيط

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، 10 نصائح من الأزهر للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية