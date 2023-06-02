الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

مطار سوهاج يحتفل بحصوله على شهادة المواصفة الدولية الأيزو 9001 لسنة 2015 بالتورتة

مطار سوهاج الدولي
مطار سوهاج الدولي

 احتفل مطار سوهاج الدولى بالحصول على الشهادة الدولية أيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥،  وذلك بحضور كل من الملاح حاتم طلحة مدير مطار سوهاج الدولى، وفريق عمل الجودة بقطاع المطابقة والسلامة، بالمقر الرئيسى للشركة وموظفى المطار والجهات الأمنية، والجهات العاملة بالمطار، وشركات الطيران، ورموزالمحافظة وبعض رجال الأعمال.

 

ويأتي ذلك فى إطارت حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني.

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مطار سوهاج الدولي


وتأتى هذه المراجعة من الشركة المانحة SGS للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات، وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

مطار سوهاج الدولي 


وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بعد الحصول مطار سوهاج الدولى على شهادة الأيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥مشيدًا بجهود العاملين بمطار سوهاج الدولى وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم، والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المطارعلى تلك الشهادة، مؤكدا أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

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وزير الطيران يلتقي سفير بلغاريا لاستعراض أوجه التعاون المشترك


و من جانبه هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بالشركة المصرية للمطارات وبمطار سوهاج بهذه المناسبة، وأكد ان حصول المطار على شهادة الجودة ما هو إلا نتاج لمجهود وكفاءة العاملين بالمطار، وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

 وفي سياق آخر التقى وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي  اليوم بمقر ديوان عام الوزارة بديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والسفارة البلغارية بالقاهرة.

 

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المتعددة التي يعقدها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني مع سفراء دول العالم المختلفة، لبحث أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والعمل على تنشيط الحركة الجوية الوافدة من الخارج.

وزير الطيران المدني

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير البلغارى مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة، وبخاصة في مجال النقل الجوى، حيث أشار  بأن قطاع الطيران يهتم بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم شراكات فعالة مع جميع دول جنوب شرق أوروبا، مؤكدًا على الدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به الوزارة في تنمية العلاقات الثنائية والجهود البناءة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والحركة الجوية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

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