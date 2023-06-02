الجمعة 02 يونيو 2023
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خارج الحدود

فصيل مسلح يعلن الحرب على القوات الأمريكية في العراق

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في العراق،فيتو

أصدر فصيل عراقي مسلح يطلق على نفسه اسم" المقاومة الإسلامية كتائب الصابرين"، بيانا اليوم الجمعة أعلن فيه الحرب على القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، مرجعًا السبب إلى ما أسماه "تخاذل الحكومة في جدولة انسحاب قوات الاحتلال من العراق" بحسب زعمه.


فصيل عراقي يعلن الحرب على القوات الأمريكية 

ونشر الفصيل العراقي بيانه على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام قال فيه:" بعدما  تخاذلت الحكومة العراقية الحالية بجدولة انسحاب جيش الاحتلال الأمريكي من أرض عراقنا الأبي، وتهاونت كثيرًا مع الاحتلال وأصبحت في بعض الاتفاقيات عميلة له، سنقول كلمتنا، لن توقف عملياتنا لا اتفاقاتكم ولا تهادنكم ولا ضغطكم على المجاهدين".



وأضاف البيان  "مقاومة الاحتلال واجب شرعي وإنساني وحق كفلته الشرائع السماوية قبل القوانين الدولية وفطرة الإنسان السليمة، إذ نعلن في كتائب الصابرين عن بدء عملياتنا العسكرية ضد أي تواجد لقوات الاحتلال الأمريكي في عراقنا الحبيب والمنطقة بالكامل".

 

 

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انسحاب القوات الأمريكية من العراق 


واستطرد  الفصيل: "لن ترهبنا سجونكم ولا ظلمكم أبدًا، إذ نؤكد إننا في المقاومة الإسلامية من الآن فصاعدًا لن نوقف عملياتنا أبدًا ولن تحميهم عن صولاتنا وعملياتنا لا قواعدهم ولا حصونهم ولا سياسيينهم".


وسبق أن بدأت فصائل عراقية مسلحة عديدة توصف بأنها "موالية لإيران" في الترويج لبدء أعمال عنف ضد القوات الأمريكية في أكثر من مناسبة، بحجة عدم خروجها من البلاد رغم وجود اتفاق يقضي بذلك.

وتوصلت بغداد وواشنطن منتصف العام 2021، لاتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية "القتالية" من العراق بحلول نهاية العام ذاته، على أن يبقى عدد "غير معلوم" من القوات الأمريكية "لتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية".

وكانت القوات الأمريكية دخلت العراق عام 2014 بناء على طلب من الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي،  الذي اجتاح ثلث مساحة البلد في ذلك الوقت. 
 

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