الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

العراق يستعيد قطعتين أثريتين من أمريكا

قطعة اثرية عراقية،
قطعة اثرية عراقية، فيتو

تسلمت السفارة العراقية في واشنطن، قطعتين أثريتين تعودان للألف الرابع قبل الميلاد، كانتا نهبتا من مدينة أوروك الأثرية، بحسب وزارة الخارجية العراقية.

 استرداد قطع اثرية 

وقالت الوزارة في بيان على "فيسبوك"، إنه "في إطار التعاون المستمر بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال إعادة الآثار العراقية المهربة بصورة غير شرعية، تسلمت سفارة جمهورية العراق في واشنطن قطعتين أثريتين من مكتب المدعي العام في نيويورك".

-إعلانات-

وأوضحت الوزارة، أن القيمة التقديرية للقطعتين تقدر بما يقارب (275) ألف دولار، لافتة إلى أنهما عبارة عن فيل من الكلس، والثانية ثور من المرمر، تعودان للألف الرابع قبل الميلاد.

وقالت إن القطعتين نهبتا من مدينة أوروك الأثرية، وتم تهريبهما خلال حرب الخليج، وأدخلتا إلى نيويورك أواخر عام 1990.

وبينت أنه تم ضبط قطعة الثور الأثري ضمن المجموعة الخاصة لتاجرة الآثار شيلبي وايت، وضبطت القطعة الأخرى (ثور من المرمر) في مستودع تعود ملكيته إلى تاجر الآثار المدان روبن سيمز.

ونشر القائم بالأعمال العراقي في واشنطن، سلوان سنجاري، عبر حسابه على "تويتر" صورًا لتسلم القطعتين الأثريتين.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن سنجاري، قوله "أنا ممتن للعمل الذي قام به مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن لجهوده لإعادة هذه الآثار التاريخية الثمينة إلى العراق".

حلف الناتو يكشف سبب تواجد قواته في العراق

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير العراق بالقاهرة أوجه التعاون بين البلدين


ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

السفارة العراقية واشنطن مدينة أوروك الأثرية وزارة الخارجية العراقية العراق

مواد متعلقة

حلف الناتو يكشف سبب تواجد قواته في العراق

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير العراق بالقاهرة أوجه التعاون بين البلدين

بالضربات الجوية والتقنية.. العراق يقيد حركة الدواعش

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

نتائج الأهلي مع صافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور بزايد، اللاعب يشتبك بالأيدي مع شاب عربي وأصدقائه.. والغيرة على زوجته السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية