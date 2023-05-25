العراق يستعيد قطعتين أثريتين من أمريكا

تسلمت السفارة العراقية في واشنطن، قطعتين أثريتين تعودان للألف الرابع قبل الميلاد، كانتا نهبتا من مدينة أوروك الأثرية، بحسب وزارة الخارجية العراقية.

استرداد قطع اثرية

وقالت الوزارة في بيان على "فيسبوك"، إنه "في إطار التعاون المستمر بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال إعادة الآثار العراقية المهربة بصورة غير شرعية، تسلمت سفارة جمهورية العراق في واشنطن قطعتين أثريتين من مكتب المدعي العام في نيويورك".

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وأوضحت الوزارة، أن القيمة التقديرية للقطعتين تقدر بما يقارب (275) ألف دولار، لافتة إلى أنهما عبارة عن فيل من الكلس، والثانية ثور من المرمر، تعودان للألف الرابع قبل الميلاد.

وقالت إن القطعتين نهبتا من مدينة أوروك الأثرية، وتم تهريبهما خلال حرب الخليج، وأدخلتا إلى نيويورك أواخر عام 1990.

وبينت أنه تم ضبط قطعة الثور الأثري ضمن المجموعة الخاصة لتاجرة الآثار شيلبي وايت، وضبطت القطعة الأخرى (ثور من المرمر) في مستودع تعود ملكيته إلى تاجر الآثار المدان روبن سيمز.

ونشر القائم بالأعمال العراقي في واشنطن، سلوان سنجاري، عبر حسابه على "تويتر" صورًا لتسلم القطعتين الأثريتين.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن سنجاري، قوله "أنا ممتن للعمل الذي قام به مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن لجهوده لإعادة هذه الآثار التاريخية الثمينة إلى العراق".



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