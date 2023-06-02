قصف صاروخي روسي على خاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن هناك قصف صاروخي روسي كثيف على خاركيف.



هجوم أوكراني على روسيا



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شنت أوكرانيا هجوم صاروخي باستخدام صواريخ ستورم شادو على ولوجانسك ومناطق تسيطر عليها القوات الروسية.



وأمس الخميس في تطور لافت، أعلن الجيش الروسي، تصديه لهجوم أوكراني على أراض حدودية روسية.

هجوم أوكرانيا

وأكّد الجيش الروسي في بيان، أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة غزو أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق المراسلة تليجرام: "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلجورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة تاس المملوكة للدولة عن وزارة الدفاع قولها أيضا، إن قواتها منعت الوحدات الأوكرانية من عبور الحدود إلى روسيا وصدت الهجوم.

وفي وقت سابق قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلجورود إن ثمانية أشخاص أصيبوا وإن عدة أبنية دمرت ليلا جراء قصف القوات الأوكرانية.

وأضاف أن النيران اندلعت في مبنى سكني في مدينة شيبيكينو الحدودية بعد قصفها بأنظمة صواريخ جراد.

وجاء صد هذه الهجمات بالتزامن مع تصريحات ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الخميس، قال اليوم الخميس إن موسكو لا تستطيع منع أوكرانيا من أن تصبح عضوا في الحلف وذلك في وقت ظهرت فيه انقسامات بين الدول الأعضاء حول هذا الأمر، قبل أسابيع فقط من قمة حاسمة للحلف في منتصف يوليو.

وفي محاولة لتبديد أي مؤشرات على الخلاف قبل القمة، قال ستولتنبرج للصحفيين قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف بأوسلو "جميع الحلفاء متفقون على أن موسكو ليس لديها حق في الاعتراض على توسيع الحلف".

وأضاف "نحن نتحرك، الحلفاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا".