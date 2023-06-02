الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قصف صاروخي روسي على خاركيف

الحرب الروسية الأوكرانية،فيتو
الحرب الروسية الأوكرانية،فيتو

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن هناك  قصف صاروخي روسي كثيف على خاركيف.
 

هجوم أوكراني على روسيا

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شنت أوكرانيا هجوم صاروخي باستخدام صواريخ ستورم شادو على ولوجانسك ومناطق تسيطر عليها القوات الروسية.
 

وأمس الخميس في تطور لافت، أعلن الجيش الروسي، تصديه لهجوم أوكراني على أراض حدودية روسية.

 

هجوم أوكرانيا

وأكّد  الجيش الروسي في بيان، أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة  غزو أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.

 

Advertisements

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق المراسلة  تليجرام: "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلجورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية.

 

ونقلت وكالة تاس المملوكة للدولة عن وزارة الدفاع قولها أيضا، إن قواتها منعت الوحدات الأوكرانية من عبور الحدود إلى روسيا وصدت الهجوم. 

 

وفي وقت سابق قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلجورود إن ثمانية أشخاص أصيبوا وإن عدة أبنية دمرت ليلا جراء قصف القوات الأوكرانية. 

 

وأضاف أن النيران اندلعت في مبنى سكني في مدينة شيبيكينو الحدودية بعد قصفها بأنظمة صواريخ جراد. 

 

وجاء صد هذه الهجمات بالتزامن مع تصريحات ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الخميس، قال اليوم الخميس إن موسكو لا تستطيع منع أوكرانيا من أن تصبح عضوا في الحلف وذلك في وقت ظهرت فيه انقسامات بين الدول الأعضاء حول هذا الأمر، قبل أسابيع فقط من قمة حاسمة للحلف في منتصف يوليو. 

 

وفي محاولة لتبديد أي مؤشرات على الخلاف قبل القمة، قال ستولتنبرج للصحفيين قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف بأوسلو "جميع الحلفاء متفقون على أن موسكو ليس لديها حق في الاعتراض على توسيع الحلف". 

 

وأضاف "نحن نتحرك، الحلفاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا".

txt

بوتين: 190 مجموعة عرقية تعيش في روسيا، والكتب أهم مصادر التعلم

txt

بلينكن: الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية ستورم شادو كييف

مواد متعلقة

بوتين: 190 مجموعة عرقية تعيش في روسيا، والكتب أهم مصادر التعلم

بلينكن: الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي

روسيا تحذر من كارثة نووية تدمر أوروبا

الأكثر قراءة

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

تشكيل الزمالك ضد اليمن، سامسون وبلحاج يقودان الهجوم

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

الكاف يعلن بث مباراتي الأهلي والوداد المغربي بنهائي أفريقيا في 80 دولة

تصاعد الاشتباكات في إثيوبيا بسبب هدم المساجد

محافظ الغربية ينعي محمد ورضوى ضحايا حمام السباحة

توقعات أسعار الذهب في الربع الثالث من 2023 (انفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 ابراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

انخفاض قياسي في معدل المواليد يفاقم مخاوف ديموغرافية باليابان

المزيد

خدمات

المزيد

شقق الإسكان الاجتماعي، هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية ؟

ثبات سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة في البنك المركزي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللون الأسود في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد

تفسير حلم التأخير عن الامتحان في المنام وعلاقته بالوقوع في بعض المشاكل

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وقدوم مال وخير كثير

المزيد
الجريدة الرسمية