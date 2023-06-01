روسيا تصد هجوما أوكرانيا على أراضيها

في تطور لافت، أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، تصديه لهجوم أوكراني على أراض حدودية روسية.

هجوم أوكرانيا

وأكّد الجيش الروسي في بيان، أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة غزو أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق المراسلة تليجرام: "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلجورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية".

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ونقلت وكالة تاس المملوكة للدولة عن وزارة الدفاع قولها أيضا، إن قواتها منعت الوحدات الأوكرانية من عبور الحدود إلى روسيا وصدت الهجوم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلجورود إن ثمانية أشخاص أصيبوا وإن عدة أبنية دمرت ليلا جراء قصف القوات الأوكرانية.

وأضاف أن النيران اندلعت في مبنى سكني في مدينة شيبيكينو الحدودية بعد قصفها بأنظمة صواريخ جراد.

وجاء صد هذه الهجمات بالتزامن مع تصريحات ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الخميس، قال اليوم الخميس إن موسكو لا تستطيع منع أوكرانيا من أن تصبح عضوا في الحلف وذلك في وقت ظهرت فيه انقسامات بين الدول الأعضاء حول هذا الأمر، قبل أسابيع فقط من قمة حاسمة للحلف في منتصف يوليو.

وفي محاولة لتبديد أي مؤشرات على الخلاف قبل القمة، قال ستولتنبرج للصحفيين قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف بأوسلو "جميع الحلفاء متفقون على أن موسكو ليس لديها حق في الاعتراض على توسيع الحلف".

وأضاف "نحن نتحرك، الحلفاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا".