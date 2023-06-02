بلينكن: الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي، مشيرا إلى أن موسكو ستعاني من التداعيات.

حرب روسيا وأوكرانيا

وذكر بلينكن، الذي كان يتحدث أمام وسائل الإعلام في مدينة هلسنكي الفنلندية: "حاولنا منع حصول حرب أوكرانيا دون جدوى".

وأضاف: "(الرئيس الروسي) بوتين انتقل إلى سياسة الرعب والتخويف وأجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم"، مبرزا "عملنا على دعم أوكرانيا وتعزيز دول الناتو بعد اندلاع الحرب".

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وشدد بلينكن أن واشنطن "متمسكة بحماية كل شبر من أراضي دول الناتو"، مشيرا إلى أن بوتين "فشل بإضعاف هذا الحلف".

وتابع: "الناتو يعمل على تعزيز الدفاع والأمن، وباب التحالف سيبقى مفتوحا للشركاء الجدد".

عقوبات غير مسبوقة علي روسيا

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي: "فرضنا عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وهذه الأخيرة هي أضعف اليوم مما كانت عليه قبل حربها على أوكرانيا".

وأردف قائلا: "نسعى لإيقاف الحرب الروسية على أوكرانيا".

من ناحية أخرى رفعت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وقال مسئولون في العاصمة كييف إن أنظمة الدفاع أسقطت على ما يبدو أكثر من 30 صاروخًا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

20 هجوما روسيا علي أوكرانيا



شنت موسكو نحو 20 هجومًا منفصلًا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية، منذ بداية مايو الماضي.

وقالت السلطات العسكرية في كييف، على تيليجرام، إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز في نفس الوقت.

وأضافت في بيان: "حسب المعلومات المبدئية، رصدت قوات الدفاع الجوي ودمرت أكثر من 30 هدفًا جويًا من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها".

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الذي تحدث في وقت سابق عن موجتين منفصلتين من الهجمات، على تيليجرام، أنه لم تكن هناك مكالمات لخدمات الإنقاذ.

تعتاد أوكرانيا القول إن دفاعاتها تسقط غالبية الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

من ناحية أخرى حذر جهاز الأمن الروسي، من كارثة نووية تهدد القارة الأوروبية، وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الحرب في أوكرانيا.



كارثة نووية في أوروبا

ومن جانبه ذكر مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن موسكو تعتبر الهجمات على المنشآت النووية الروسية محاولة من قبل كييف والقيمين الغربيين لإحداث كارثة نووية في أوروبا.

وأوضح ألكسندر بورتنيكوف أن محطة تزال محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا تزال تتعرض للقصف، مؤكدا انه يتم تنفيذ هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية لمحطات الطاقة النووية في كالينينجراد وكورسك ولينينجراد وسمولينسك.



وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه إلى أن موسكو تقيم تلك الهجمات بأنه "نية كييف والغرب على إثارة كارثة نووية في أوروبا”.



ومن جانبه حذر الكرملين في بيانات سابقة من خطورة انخراط حلف الناتو في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مباشر، وذلك بالتزامن مع إرسال مساعدات عسكرية كبيرة إلى كييف.



وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعتزم مع حلفائها في الناتو، الإعلان عن تخصيص "حزمة كبيرة" من المساعدات السياسية والمادية لأوكرانيا.



مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات هذه، بحلول موعد قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس.



وأضاف بلينكن الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أوسلو: "بالنسبة لقمة قادة دول الحلف المقبلة في فيلنيوس، نتوقع نحن وأصدقاؤنا تخصيص حزمة قوية للغاية من المساعدة السياسية والمادية لأوكرانيا".

ومن المقرر عقد قمة الناتو القادمة في الفترة من 11 إلى 12 يوليو في فيلنيوس.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالى خمسين قائدًا أوروبيًا في مولدوفا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

السجادة الحمراء



وزيلينسكي الذي لم يؤكّد حضوره في وقت سابق، هو أول رئيس تستقبله رئيسة مولدوفا مايا ساندو على السجادة الحمراء أمام قلعة ميمي حيث يعقد الاجتماع على مسافة 35 كيلومترًا من العاصمة كيشيناو، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى مولدوفا أن أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري "الناتو"، وأن كييف تنتظر أن يكون الحلف مستعد لقبول بلاده.

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

كما أكد رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصوله إلى مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، لحضور قمة تضم أكثر من 40 من القادة الأوروبيين.

وتهدف القمة إلى إظهار الدعم لكلا البلدين حيث تستعد كييف لشن هجوم مضاد ضد الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي وهو يقف بجانب رئيسة مولدوفا مايا ساندو "نحن ندعم مولدوفا وشعبها الذين يندمجون في الاتحاد الأوروبي. لقد دعمتم شعبنا ولاجئنا الذين فروا في الأيام الأولى من الحرب، ولن ننسى ذلك أبدًا".



