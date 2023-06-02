بوتين: 190 مجموعة عرقية تعيش في روسيا، والكتب أهم مصادر التعلم

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، مناقشة قضايا العلاقات ما بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن، مشيرا إلى أن الكتب أهم مصادر التعلم.

وأكد الرئيس الروسي اليوم الجمعة، أن تلك القضايا بالنسبة لروسيا "هامة للغاية"، مع الأخذ في الاعتبار أن 190 مجموعة عرقية تعيش في روسيا في سلام، فيما يرغب بعض الكارهين بتأجيج مشاعر الكراهية لزعزعة استقرار الوضع في روسيا.

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ضمان الأمن السياسي الداخلي

وتابع بوتين: "لن نسمح للمسيئين بزعزعة الوضع في البلاد"، مؤكدا أن التعامل مع قضايا ضمان الأمن السياسي الداخلي، لا بد أن يتم مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي "لا يزال يبذلها من يكرهنا ويكثفها من أجل زعزعة الوضع في الداخل، وعلينا أن نفعل كل شيء حتى لا نسمح لهم بذلك تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف الرئيس الروسي: إن الكتب، على الرغم من انتشار استخدام التقنيات المتقدمة وانتشار الوسائل المعلوماتية، تبقى أهم مصدر للتعلّم.

وأضاف بوتين، في تحيته للمشاركين في مهرجان الكتاب "الساحة الحمراء"، التي تلاها ممثل الرئيس الروسي المفوض في الدائرة الفيدرالية المركزية إيجور شيجوليف: "على الرغم من الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الحديثة المتقدمة والوسائل المعلوماتية، يبقى الكتاب أهم مصدر للتعليم، فهو يعلم على الخير ويربي أفضل الصفات والمبادئ الأخلاقية العالية في الإنسان".

مهرجان "الساحة الحمراء"

وأكد الرئيس الروسي أن مهرجان "الساحة الحمراء" كان دائما حدثا مشرقا طال انتظاره، وهو يجمع الكتاب وممثلي النشر والمكتبات والدوائر الثقافية والعلمية والخبراء في الساحة الرئيسية في قلب موسكو.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن برنامج مهرجان الكتاب في عام 2023، يتميز بتنوعه، وسيسعد الزوار ليس فقط بتنظيم الأحداث الهامة بل وبالعروض التي تقدمها فرق إبداعية معروفة، وبلقاءات مع الأدباء المبتدئين والمشهورين، بما في ذلك من المناطق الروسية الجديدة.

وقال رئيس الدولة: "وبالطبع يعتبر عيد الكتاب هذا، هدية لا تقدر بثمن حقا لمحبي القراءة.. أنا متأكد من أن المهرجان سيجذب انتباه عدد كبير من المتخصصين والضيوف، وسيعزز الترويج للأدب عالي الجودة والهادف ولثقافة القراءة بشكل عام - خاصة بين الشباب".

نثق في انتصار روسيا

وفي وقت سابق، أعرب فلاديمير بوتين عن ثقته المطلقة في انتصار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو للرئيس الروسي مع الأسر متعددة الأطفال، حيث تطرق أحد المتحدثين في الاجتماع إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قائلا: "أنا واثق من أن النصر سيكون دائما حليفنا، وستكون بلادنا في نهاية المطاف ضامنا للسلام والأمن".

فأجاب بوتين: "سيكون الأمر كما قلت. نحن بلا شك ندافع عن أرضنا وقيمنا. ولا أشك في أن النصر سيكون حليفنا".

وقت تقرير المصير لروسيا

وقبل أيام، قال الرئيس الروسي: إن بلاده ليست بحاجة لمبادئ توجيهية أو معايير مفروضة من الخارج، مشددا على أن الوقت "الآن هو وقت تقرير المصير لروسيا"، والنضال من أجل الحق في أن "تجسد هويتها".

وأكد فلاديمير بوتين، في رسالة بالفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع "تافريدا" الفني في القرم، أن روسيا ليست بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة "بشكل فج" من الخارج "تقمع أي أصالة وأي هوية في التنمية".

وأشار بوتين إلى أن "الثقافة والفن من المجالات المصممة لتوحيد الناس، ولكن وجدا نفسيهما اليوم في بؤرة المواجهة الجيوسياسية".

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