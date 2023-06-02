الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

تشكيل الزمالك ضد اليمن، سامسون وبلحاج يقودان الهجوم

سامسون أكينيولا،فيتو
سامسون أكينيولا،فيتو

الزمالك، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة منتخب اليمن الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

تشكيل الزمالك أمام اليمن

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد محمود - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد بلحاج - مصطفى شكري

خط الهجوم: سامسون أكينولا - محمد صلاح

 مباراة الزمالك ضد منتخب اليمن 

وقدم خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعدا للاعبين الاحتياطيين بإعطائهم فرصة اليوم في المباراة الودية أمام منتخب اليمن. 

 

وقال مصدر داخل الزمالك إن أوسوريو سيعطي كافة اللاعبين فرصة في مباراة اليمن ليصبح جميع اللاعبين جاهزين للمباريات القادمة. 

 

وتابع المصدر:"أوسوريو سيواصل تطبيق أفكاره غدا أمام اليمن وذلك للوصول لأفضل شكل من أجل مواصلة الفوز في الدوري المصري وتجهيز الفريق للبطولة العربية".

 

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

وتحدد موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدوري المصري يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

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ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 29 لقاءً، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 27، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 40 نقطة.


مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

أحرز هدف الزمالك الأول لاعبه حسام عبد المجيد بالدقيقة 88 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ليرتقي حسام عبد المجيد ويلعب رأسية تسكن شباك طلائع الجيش، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب إبراهيما نداي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.


أوسوريو يشرح توظيف فتوح أمام طلائع الجيش

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك إنه بدأ المباراة بأربعة مدافعين، وكان أحمد فتوح يلعب في مركز المدافع الصريح في الحالة الدفاعية.

 

وتابع أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش: “ولكن في الحالة الهجومية عندما نستحوذ على الكرة يتقدم أحمد فتوح لوسط الملعب ويساند الفريق هجوميا”.

 

وأضاف أوسوريو: "أحتاج في طريقة لعبي لـ 3 لاعبين يلعبون بالقدم اليسرى، فبدأت المباراة بحاتم سكر وأحمد فتوح ونداي وفي الشوط الثاني أشركت شيكابالا".

 

وتابع: “لن أغير طريقة اللعب أمام الفرق الكبيرة التي تنافس الزمالك، ولكني سأعمل على تحسين طريقة اللعب”.

 

وأتم حديثه: “أنا لا اعتمد على لاعب بعينه، إذا كان زيزو أو لاعب آخر، ولكن زيزو لاعب مهم للزمالك ولمنتخب مصر، وحتى إذا لم يكن في حالته ولكنه شارك في الأهداف التي أحرزها الزمالك في اللقاء وكان يقدم الأدوار المطلوبة منه”.

 

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك إنه ملتزم بعقده مع الزمالك ويتمنى الاستمرار لنهايته. 

 

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش: “أسعى لتحقيق نتائج جيدة وتكوين فريق قوي استعدادًا للبطولة العربية وللموسم المقبل”. 

 

وأتم حديثه: “أي مدرب محترف من الطبيعي أن يتلقى عروضا ولكنه يحترم تعاقده ويتمنى الاستمرار مع الفريق والتطوير وهذه هي الاحترافية”. 

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