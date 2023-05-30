الدوري المصري، حسام عبد المجيد يتقدم بهدف الزمالك الأول أمام طلائع الجيش (صور)

الدوري المصري، أحرز حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، الهدف الأول لفريقه في شباك طلائع الجيش بالدقيقة 88 من المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي؛، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدف نظيف.

جاء الهدف بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ليرتقي حسام عبد المجيد ويلعب رأسية تسكن شباك طلائع الجيش.

أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

انحصر اللعب في وسط الملعب مع الدقائق الأولى من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وسط سيطرة نسبية للاعبي الأبيض دون أي خطورة حقيقية على المرميين.

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مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

بعدها سيطر الزمالك بشكل كامل على الكرة، وتعددت الكرات العرضية وكانت أخطر الفرص ف يالدقيقة 23 بعد اختراق من مصطفى شلبي من الجبهة اليسرى بعد تبادل للكرة مع أحمد فتوح، ليرسل عرضية أرضية أبعدها طفاع الطلائع.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

وفي الدقيقة 36، أبعد محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش عرضية خطيرة من سيف الجزيري لاعب الزمالك قبل أن تصل إبراهيما نداي أمام المرمى، ليحافظ على لتعادل السلبي بين الزمالك وطلائع الجيش في الشوط الأول.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني للزمالك بقيادة أوسوريو تغييرا بنزول محمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من سيد نيمار، ولم يتغير الوضع حيث فشل الأبيض في اختراق دفاعات الطلائع باستثناء تسديدة من نبيل عماد دونجا مرت ضعيفة إلى حاري الفريق العسكري.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

وفي الدقيقة 79، أهدر طلائع الجيش فرصة خطف نقاط المباراة الثلاث وإحراز هدف التقدم، بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد شريف بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد أيمن منصور بتسديدة قوية ردت من العارضة.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

وفي الدقيقة 81، واصل طلائع الجيش خطورته بعرضية من أحمد أيمن منصور قابلها محمد فتح الله برأسية ارتطمت بخالد قمر قبل أن تمر إلى المرمى ثم أمسك بها الحارس محمد صبحي.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

عبد الحليم على هداف الزمالك أمام طلائع الجيش

يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد خمسة أهداف من جانب القلعة البيضاء.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015.

وأحرز وقتها أهداف الزمالك كل من: خالد قمر ومحمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه كل منهم هدفا وثلاثة أهداف لمؤمن زكريا وأحرز للجيش أوسو كونان.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

هداف طلائع الجيش أمام الزمالك

يعد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي هو هداف الفريق أمام الزمالك برصيد خمسة أهداف، الجدير بالذكر أن أحمد سمير كان لاعبا للقلعة البيضاء قبل الانتقال إلى الجيش.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر.

مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، فيتو

وتعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري.