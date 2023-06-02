بقيادة ميسي، قائمة باريس سان جيرمان في ختام الدوري الفرنسي

أعلن كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة الفريق لمواجهة كليرمون، غدا السبت، في ختام الدوري الفرنسي.

آخر مباراة لميسي

ويتواجد ليونيل ميسي في القائمة، خلال آخر ظهور رسمي له مع الفريق في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الشهر الجاري، علما بأنه انضم لسان جيرمان في صيف 2021 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

ويخوض سان جيرمان اللقاء بقائمة محدودة تضم 19 لاعبا في ظل غيابات عديدة بسبب الإصابة.

قائمة سان جيرمان

"حكيمي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، دانيلو، فيتينيا، ريناتو سانشيز، سولير، بيمبيلي، ميسي، إنهاجا، بيتشابو، زاير ايمري، إسماعيل الغربي، إيكيتيكي، لافالي، لوتيلييه، دوناروما".

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يذكر أن سان جيرمان حسم تتويجه بلقب الدوري قبل جولة من انتهاء المسابقة متفوقا على ملاحقه لانس بفارق 4 نقاط.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي، خوضه لمواجهة ودية أمام نظيره النصر السعودي خلال فترة التحضير الصيفية للموسم الجديد.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، بلقب الدوري الفرنسي للموسم الحالي، بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة.

وحسب ما ذكره النادي الباريسي في بيان رسمي، فقد كشف خطة مبارياته الودية للصيف؛ من أجل الاستعداد للموسم الجديد، والتي ستشهد خوضه 3 مباريات ودية، التي سيخوضها في اليابان.

وذكر باريس سان جيرمان أنه سيواجه نظيره النصر السعودي في مباراة ودية يوم 25 يوليو المقبل، والمقرر خوضها في اليابان

كما سيواجه العملاق الباريسي نظيره سيريزو أوساكا الياباني في المواجهة الثانية وديًا، المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.