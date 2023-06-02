الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بقيادة ميسي، قائمة باريس سان جيرمان في ختام الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة الفريق لمواجهة كليرمون، غدا السبت، في ختام الدوري الفرنسي.

آخر مباراة لميسي

ويتواجد ليونيل ميسي في القائمة، خلال آخر ظهور رسمي له مع الفريق في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الشهر الجاري، علما بأنه انضم لسان جيرمان في صيف 2021 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

ويخوض سان جيرمان اللقاء بقائمة محدودة تضم 19 لاعبا في ظل غيابات عديدة بسبب الإصابة.

 قائمة سان جيرمان

"حكيمي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، دانيلو، فيتينيا، ريناتو سانشيز، سولير، بيمبيلي، ميسي، إنهاجا، بيتشابو، زاير ايمري، إسماعيل الغربي، إيكيتيكي، لافالي، لوتيلييه، دوناروما".

Advertisements

يذكر أن سان جيرمان حسم تتويجه بلقب الدوري قبل جولة من انتهاء المسابقة متفوقا على ملاحقه لانس بفارق 4 نقاط.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي، خوضه لمواجهة ودية أمام نظيره النصر السعودي خلال فترة التحضير الصيفية للموسم الجديد.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، بلقب الدوري الفرنسي للموسم الحالي، بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة.

وحسب ما ذكره النادي الباريسي في بيان رسمي، فقد كشف خطة مبارياته الودية للصيف؛ من أجل الاستعداد للموسم الجديد، والتي ستشهد خوضه 3 مباريات ودية، التي سيخوضها في اليابان.

وذكر باريس سان جيرمان أنه سيواجه نظيره النصر السعودي في مباراة ودية يوم 25 يوليو المقبل، والمقرر خوضها في اليابان

كما سيواجه العملاق الباريسي نظيره سيريزو أوساكا الياباني في المواجهة الثانية وديًا، المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان راموس كريستوف جالتيه يونيل ميسي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، رحيل مدرب ليدز يونايتد بعد هبوطه

ريال مدريد يحدد بديل بنزيما في الموسم المقبل

أتلتيكو مدريد يعلن ضم صفقتين لدعم الدفاع

هالاند: أحلم بالتتويج بالثلاثية مع مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

صدق أو لا تصدق، مليون و100 ألف جنيه فاتورة إقامة شلة فيتوريا شهريًا

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

رجال الكرة الطائرة، حمدي الصافي مدربا مساعدا في الأهلي

الزمالك يحتفل بذكرى فوزه على الأهلي 6-0

هل ارتفعت أسعار السجائر بدءا من يونيو الجاري؟ رئيس شعبة الدخان يجيب

الذهب يتجه إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي

Advertisements

منوعات

المزيد

على طريقة فيلم همام في امستردام، 3 فتيان يسرقون بجعة لتناولها

الصين تستكشف حدودًا جديدة للأرض بحفرة عمقها 10 آلاف متر

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحدد الحج رحلة إيمانية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: الوالدان أحق الناس بالشكر بعد الله

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية