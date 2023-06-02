الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

التظلمات تحدد موعد اجتماعها لحسم العقوبة النهائية لكهربا

محمود كهربا, فيتو
محمود كهربا, فيتو

كهربا، حدد المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات، اجتماع اللجنة القادم لحسم عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، التي أصدرتها لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة  مع تغريمه ماليًا مليون جنيه.

وقال عادل المستشار عادل الشوربجي في تصريحات خاصه: إن اجتماع اللجنة سيكون بعد يوم 25 يونيو المقبل بعد النظر في دعوى حل لجنة الإنضباط من محكمة القضاء الإداري.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجزت الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لجلسة 25 يونيو للحكم.

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وأعلن النادي الأهلي في بيان يوم 23 مايو ترك الخصومة في الدعوى "استجابة لما طرحه مؤخرًا، بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية".


وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وطالب "عثمان" في الدعوى، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن، واختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها محمود الخطيب، في مجلس الدولة كلًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذكر عثمان في دعواه، أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين لجنة الانضباط يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد.

فيما علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على لجوء نادي الزمالك ضد الأهلي ونجم الأحمر محمود عبد المنعم كهربا، قائلا: "من حقهم".

موقف وزير الرياضة من شكوى الزمالك ضد كهربا والأهلي

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "شكوى نادي الزمالك ضد الأهلي وكهربا في الفيفا، حق طبيعي لأنه في الإطار الفني".

تدخل وزارة الرياضة في فساد الأندية
ولفت إلى أن مسئولية وزارة الشباب والرياضة مراقبة الأندية وعدم التدخل في شئونها، ولكن في حال ثبوت أي فساد ومخالفات مالية من حق الوزير حل مجالس الإدارات وفقا للقانون.

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