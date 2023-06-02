الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يحدد بديل بنزيما في الموسم المقبل

بنزيما، فيتو
بنزيما، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل خطة ريال مدريد لتدعيم خط الهجوم خلال الموسم المقبل حيث بدأ العمل تحسبا لأي سيناريو محتمل خاصة وأن مصير المهاجم الفرنسي كريم بنزيما محل شك.

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في صيف 2023، مع وجود بند التمديد لموسم آخر، لكن الملكي لم يعلن تفعيله حتى الآن.

 

بديل بنزيما

وأفادت تقارير صحفية مؤخرا، أن إدارة الريال استقرت على ضم كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي كبديل لكريم بنزيما.

وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تصر على التعاقد مع هافيرتز بغض النظر عن مصير بنزيما.

Advertisements

وكان اسم هافيرتز ضمن الأسماء التي تمت مناقشتها خلال اجتماع فلورينتينو بيريز رئيس النادي وخوسيه أنخيل سانشيز نائبه، والمدير الفني كارلو أنشيلوتي في المدينة الرياضية صباح أمس الخميس.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المرشح المفضل لإدارة ريال مدريد هو هاري كين مهاجم توتنهام، لكن الصفقة ليست سهلة، ولذلك تم الاتجاه لضم هافيرتز.

ويرتبط كاي هافيرتز بعقد مع تشيلسي حتى 2025، ويمكن التفاوض لضمه بسعر مناسب لجميع الأطراف.

 

أرقام بنزيما مع ريال مدريد 

يذكر أن كريم بنزيما البالغ من العمر 35 عاما، قضى 14 موسما في قلعة سانتياجو برنابيو، بعد قدومه من ليون الفرنسي في عام 2009.

وتوج بنزيما مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، و4 ألقاب في الليجا، وسجل 353 هدفا في جميع المسابقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الفرنسي كريم بنزيما أنشيلوتي ريال مدريد فلورينتينو بيريز كاي هافيرتز كريم بنزيما

مواد متعلقة

هالاند: أحلم بالتتويج بالثلاثية مع مانشستر سيتي

تشافي: نحتاج 6 صفقات للتنافس على لقب دوري الأبطال

مورينيو يلمح بالرحيل عن روما بعد خسارة الدوري الأوروبي

استقالة ماسكيرانو من تدريب منتخب شباب الأرجنتين بعد الخروج من كأس العالم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

أسامة عرابى لـفيتو: لايوجد بديل لـ على معلول سوى نجم الزمالك

مصرع طفلين شقيقين في حمام سباحة بالغردقة

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

التظلمات تحدد موعد اجتماعها لحسم العقوبة النهائية لكهربا

شريف عبد المنعم لـ فيتو: عطية وعبد المنعم الأفضل في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

الصين تستكشف حدودًا جديدة للأرض بحفرة عمقها 10 آلاف متر

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

بكام سعر الدينار الكويتي، تراجع سعر بيع الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

تعرف على جواز إخراج الأموال بدلا من الأضحية وحكم الشرع في صكوك الأضاحي

تفسير حلم الخوخ في المنام وعلاقته بتحقيق الأرباح والمكاسب المادية

المزيد
الجريدة الرسمية