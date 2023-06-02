ريال مدريد يحدد بديل بنزيما في الموسم المقبل

كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل خطة ريال مدريد لتدعيم خط الهجوم خلال الموسم المقبل حيث بدأ العمل تحسبا لأي سيناريو محتمل خاصة وأن مصير المهاجم الفرنسي كريم بنزيما محل شك.

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في صيف 2023، مع وجود بند التمديد لموسم آخر، لكن الملكي لم يعلن تفعيله حتى الآن.

بديل بنزيما

وأفادت تقارير صحفية مؤخرا، أن إدارة الريال استقرت على ضم كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي كبديل لكريم بنزيما.



وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تصر على التعاقد مع هافيرتز بغض النظر عن مصير بنزيما.

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وكان اسم هافيرتز ضمن الأسماء التي تمت مناقشتها خلال اجتماع فلورينتينو بيريز رئيس النادي وخوسيه أنخيل سانشيز نائبه، والمدير الفني كارلو أنشيلوتي في المدينة الرياضية صباح أمس الخميس.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المرشح المفضل لإدارة ريال مدريد هو هاري كين مهاجم توتنهام، لكن الصفقة ليست سهلة، ولذلك تم الاتجاه لضم هافيرتز.

ويرتبط كاي هافيرتز بعقد مع تشيلسي حتى 2025، ويمكن التفاوض لضمه بسعر مناسب لجميع الأطراف.

أرقام بنزيما مع ريال مدريد

يذكر أن كريم بنزيما البالغ من العمر 35 عاما، قضى 14 موسما في قلعة سانتياجو برنابيو، بعد قدومه من ليون الفرنسي في عام 2009.

وتوج بنزيما مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، و4 ألقاب في الليجا، وسجل 353 هدفا في جميع المسابقات.