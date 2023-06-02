هل يرحل حمدي فتحي عن الأهلي، القصة الكاملة لمفاوضات الوكرة القطري، وكيف تفكر الإدارة الحمراء، وموقف الخطيب

أنباء بالجملة تناثرت هنا وهناك على مدار الأيام الماضية، بشأن عرض الوكرة القطري للحصول على خدمات حمدي فتحي لاعب الاهلي للرحيل بنهاية الموسم الحالي.

“فيتو” تستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة لأزمة حمدي فتحي وحقيقة رحيله إلى الوكرة القطري ، وموقف الإدارة الحمراء من العرض المغري الذى وصل بشكل رسمي إلى القلعة الحمراء.

بداية المفاوضات

البداية مع الاتصالات التى بدأت بشكل غير رسمي للحصول على خدمات حمدي فتحي ، وهو الأمر الذى لم يتعامع معه النادي الأهلي خاصة وأنه يفضل التعامل بشكل رسمي دائمًا فى مثل هذه المواقف.

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حمدي فتحي لديه رغبة فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف العربي فى الوكرة القطري، خاصة وأنه سيتقاضي راتبا سنويا يفوق ما يحصل عليه من النادي الأهلي.

الأمر تحول إلى أمر رسمي فى الأيام الماضية، بعد وصول عرض رسمي إلى إدارة النادي الأهلي لشراء اللاعب على سبيل الإعارة مقابل مليون ونصف المليون دولار فى الموسم، على أن يكون هناك بند تفعيل الشراء مقابل 3 ملايين دولار.

عرض الوكرة القطري

عرض الوكرة القطري تم رفضه بشكل رسمي من قبل إدارة النادي الإهلي ولكن اللاعب مازال يتمسك بالرحيل، وعلى اتصال مستمر مع النادي القطري، الذى يستعد لإرسال وفد رسمي إلي القاهرة، من أجل تقديم عرض مالي أعلي لشراء اللاعب بشكل نهائى.

حمدي فتحي أبلغ الأهلي رغبته فى الرحيل بعد انتهاء الموسم الحالي، وطلب من إدارة النادي الأهلي السماح له بالرحيل ، خاصة وأن العرض القطري يبقي مغريا جدا على الصعيد المالي.

حمدي فتحي

المفاجأة فى هذا الملف تمثلت فى ترحيب إدارة الأهلي وتحديدا محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء برحيل اللاعب حال وصول العرض إلى ما يقرب من 5 ملايين دولار أو أكثر من أجل الموافقة على إطلاق سراحه.

موقف إدارة الأهلي والخطيب

إدارة الأهلي لن ترفض على الإطلاق كما تردد الإبقاء على اللاعب ، طالما وصل الأمر إلى خمسة ملايين دولار أو ما يزيد ، خاصة وأن الأهلي لديه رغبة قوية فى إنعاش خزينته بملايين الدولارات من اجل التعاقد مع مهاجم سوبر جديد فى ميركاتو الصيف المقبل.

ويبقي وجود العديد من البدائل فى مركز حمدي فتحي كافيا للموافقة على رحيل اللاعب حال وصول العرض المالي إلى الرقم الذى يرغب النادي الأهلي فى الحصول عليه.

الأمر لم يتوقف عند السابق ذكره فقط بل يمتد إلى رغبة اللاعب نفسه وإلحاحه المستمر للرحيل إلى الدوري القطري ، بحثا عن تأمين مستقبله فى ظل العرض المالي الضخم الذى تم الاتفاق عليه مع إدارة النادي القطري.

ترضية حمدي فتحي ماليا

الأهلي قام بتأجيل هذا الملف لحين الانتهاء من مباراتي الوداد المغربي فى نهائى دوري أبطال أفريقيا حيث تم وعد اللاعب بالتفاوض مع النادي القطري، حال تجديد العرض لتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة للنادي واللاعب نفسه، مع مطالبة اللاعب بعدم الانشغال بأى أمور تخص العرض القطري لحين الانتهاء من منافسات البطولة الأفريقية وأيضا حسم بطولة الدوري الممتاز.

الجديد فى هذا الملف ايضا هو اتفاق الاهلي على ترضيته ماليا بتعديل عقده الحالي مع القلعة الحمراء حال فشل المفاوضات مع نادي الوكرة القطري للحصول على الرقم المالي الضخم الذى يرغب الاحمر فى الحصول عليه لإنعاش خزينته فى ظل حاجة النادي الى مزيد من الدولارت خلال موسم الانتقالات المقبلة للتعاقد مع ثنائى اجنبي على الاقل.

هل يوافق كولر على رحيل حمدي فتحي؟

الموقف يبقي محسوما أيضا بالنسبة لكولر الذى أكد أن القرار الفني يحتم عليه الإبقاء على خدمات حمدي فتحي ولكن رغبة النادي فى بيعه للحصول على ملايين الدولارات قد تدفعه للموافقة حال تعويضه بالتعاقد مع لاعبين جدد، ومع تواجد العديد من العناصر المميزة فى وسط الملعب مثل عمرو السولية واحمد القندوسي ومروان عطية وأليو ديانج بالإضافة إلى أكرم توفيق الذى اقترب من إعلان تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن حمدي فتحي سيكون جاهزا لتدعيم وسط الأهلي فى مباراة الوداد المغربي بعد غد الأحد فى ذهاب نهائى دوري ابطال افريقيا بعد تعافيه من الاصابة فى العضلة الخلفية.

كولر

وأجرى حمدي فتحي أشعة على العضلة الخلفية اثبتت تحسن حالته وجاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني.

وسيكون حمدي فتحي أحد العناصر الفنية المهمة فى خطة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لإسقاط الوداد المغربي فى الذهاب وتأمين رحلة الفريق فى استعادة لقب الأميرة الأفريقية قبل مواجهة العودة بالمغرب يوم 11 يونيو المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي