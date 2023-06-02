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اقتصاد

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

سعر النحاس،فيتو
سعر النحاس،فيتو

شهدت أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023، استقرارًا في ختام التعاملات، حيث إن  النحاس يستخدم على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل، وسط انتعاش في أنشطة التصنيع في الصين.

‏ونستعرض سعر النحاس اليوم:

أسعار النحاس في بورصة المعادن

وسجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم  3.644 دولار.

سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة  3.664 دولار.

وسجل أدنى سعر اليوم لخام  3.625 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

سجل سعر كيلو النحاس اليوم  بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.

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سجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

سجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة  اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

سجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

الصناعات المعدنية وشعبة المسابك تتفقان مع البنك الأهلي على تمويل تطوير مصانع المسبوكات

وأكد الدكتور مهندس "عمر عبد العزيز" رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية، أنه تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة القطاع الصناعي لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق التصنيع المحلي، اتفقت كل من غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء أركان حرب عماد الألفي، والشعبة المسابك مع البنك الأهلي المصري على توفير التمويل اللازم لتحديث مصانع المسبوكات بالمناطق المختلفة بفائدة 5% متناقصة، وذلك في إطار التعليمات والتوجيهات المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.

 توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات 

 وقال، إن البنك سيعمل على توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات الراغبة في تحديث وتطوير الآلات والمعدات والتحول إلى العمل بالكهرباء بدلا من الاعتماد على الوقود الضار للبيئة مثل الفحم والمازوت، وذلك في  إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث الصناعة بسعر عائد 5% سنويا متناقصة وفقا لمبادرة الرئيس السيسي بدعم ‎المشروعات الصغيرة.

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أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

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