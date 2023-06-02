فوائد اللبان الذكر، ينقص الوزن ويقضي على جميع مشاكل البشرة

فوائد اللبان الذكر، اللبان الذكر من الأعشاب الشهيرة التى لها شكل صخرى ومذاق مر، وهذا المذاق هو السبب الرئيسي فى فوائده العظيمة.

وفوائد اللبان الذكر، عديدة حيث اشتهر لفعاليته فى علاج أمراض الصدر والسعال ونزلات البرد هذا غير أهمية فى القضاء على مشاكل البشرة.

أهمية تناول اللبان الذكر

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن اللبان الذكر يحتوي على مضادات للبكتيريا والالتهابات والفطريات، مما يجعل من أهم فوائد اللبان الذكر هو القضاء على الكحة، والبلغم المصاحب لها، كما أنه يعمل على تخفيف تراكم المخاط في الرئتين والأنف.

Advertisements

وأضافت “منى”، وقد يساعد هذا النوع من اللبان الطبيعي في تخفيف أعراض الربو، ويساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية.

وتابعت، واللبان الذكر هو مادة طبيعية صمغية، يفرزها جذع شجر اللبان، ويوجد هذا النوع من الأشجار في الهند، وشمال افريقيا، وقد عرف استخدام هذا النوع من اللبان بعدة أشكال مختلفة، بداية من مضغه، إلى استخدامه كنوع من البخور، إلى جانب نقعه، واستخدام منقوعه.

وأشارت، إلى أن اللبان من المواد الطبيعية التي تستخدم من مئات السنين على نطاق واسع وبالأخص عند العرب، وله فوائد عديدة لجمال المرأة، والتي لا تحصى ولا تعد.

فوائد اللبان الذكر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد اللبان الذكر:

له دور كبير في تبييض البشرة، حيث يستعمل كماسك فعال مبيض، ويشد البشرة.

كذلك يستخدم هذا المكون الطبيعي؛ كمعطر ومرطب للجلد، كما أن من فوائد اللبان الذكر أنه يغلق المسامات الواسعة.

يساعد اللبان الذكر على تحفيز الغدة الدرقية.

يساعد في التخلص من الوزن الزائد.

يعالج تشققات القدمين، وعلامات تقدم العمر من تجاعيد، لأنه يساعد على زيادة سرعة تجديد الخلايا.

يعالج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين، ويعالج آثار الجروح والبقع البنية التي بالجلد.

فوائد اللبان الذكر، فيتو

كيفية تناول اللبان الذكر

ويمكن مضغ اللبان الدكر للاستفادة منه، كما يمكن أن ينفع ويتم تناوله على الريق يوميا، وذلك لتحسين وظائف الجسم خاصة الجهاز التنفسي وعلاج السعال والبلغم.

طريقة استخدام اللبان الذكر على البشرة

وتقدم خبيرة التجميل مي محروس في السطور التالية طريقة استخدام اللبان الدكر في علاج كل مشكلات البشرة.

المكونات:

ملعقتان من اللبان الدكر من العطار

كوب ماء مغلي.

خطوات تحضير قناع اللبان الذكر:-

-انقعي اللبان في الماء المغلي وغطيه ليلة كاملة.

-في اليوم التالي ستلاحظين تغير لون الماء، وسيصبح مائلا للاصفرار، عندئذ يتم تفتيته، ووضعه في زجاجة، واحتفظي فيه بالثلاجة.

-استخدمي هذا المحلول لوجهك وجسمك، أو أي مكان بجلدك يعاني من مشكلات، واتركيه لمدة 15 دقيقة، إلى ساعة، واغسليه، وستلاحظين الفرق مع الاستخدام اليومي.