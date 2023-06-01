فوائد زيت النعناع للشعر، يمنع التساقط ويفتح البشرة

فوائد زيت النعناع للشعر، عديدة ومختلفة، فيمكنه أن يحل العديد من المشاكل التي تواجهها النساء مع الشعر، ويعد زيت النعناع من الزيوت المفيدة، والتي ينصح باستخدامها دائما خبراء طب الأعشاب، وذلك لأن فوائد زيت النعناع للشعر وللبشرة مذهلة، ودائما يؤكد خبراء التجميل على فوائد زيت النعناع للشعر وللبشرة، ولأن الشعر والبشرة يحتاجان لعناية دائمة ومنتظمة، فمن الضروري أن تعي كل امرأة على وعي كافي بما يمكنها اختياره من مستحضرات عناية مفيدة لهما، وهو ما يمكن القيام به بكل سهولة من خلال العودة للطبيعة، واختيار زيت النعناع الطبيعي للعناية بالشعر والبشرة، بدلا من شراء الكثير من مستحضرات العناية باهظة الثمن، والمليئة بالمواد الكيميائية التي تضر البشرة والشعر مع الاستخدام المنتظم لها.

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وتؤكد مي محروس خبيرة التجميل والوصفات الطبيعية، أن هناك الكثير من أنواع الزيوت التي لها فاعلية على البشرة والشعر، ويعد زيت النعناع من أجود أنواع الزيوت المناسبة للعناية للشعر والبشرة معا، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

فوائد زيت النعناع للشعر

زيت النعناع وفوائده

يساعد زيت النعناع على التخفيف من حكة الرأس؛ الناتجة عن الميكروبات؛ نظرًا لاحتوائه على مواد غنية بمضادات الميكروبات.

يساهم زيت النعناع في التخلص من الفطريات في الرأس؛ التي قد تؤدي إلى ظهور القشرة على فروة الرأس.

يعمل المنثول المتواجد في زيت النعناع على توسيع الأوردة الدموية، التي تساهم في تحسين تدفق الأكسجين في الأوردة، وبالتالي تعمل على تقوية الشعر وبصيلات الشعر، مما يؤدي إلى إيقاف تساقط الشعر، وظهور شعر جديد.

زيت النعناع يمنح شعرك رائحة منعشة، ويخلصك من رائحة الفروة الكريهة.

فوائد زيت النعناع للبشرة

يعيد زيت النعناع البشرة إلى طبيعتها لتكون خاليةً من الزيوت.

يعمل زيت النعناع على إزالة البقع والشوائب عن البشرة.

يعمل زيت النعناع على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

لا يدهن زيت النعناع اسفل العين

يعالج حبّ الشباب ويمنع ظهوره.

يعمل زيت النعناع على تنظيف الوجه، ويزيل العيوب عن البشرة

يترك زيت النعناع رائحةً عطريّةً على الوجه طوال اليوم.

ماسك النعناع الطبيعي لبشرتك

زيت النعناع

ويمكنك أيضا الاستفادة من النعناع الأخضر الطبيعي، في عمل ماسك لبشرتك؛ فاعليته قوية في تفتيح وتنظيف وترطيب وتغذية البشرة.

مكونات وطريقة ماسك النعناع

نعناع أخضر، مع ملعقة عسل، مع ملعقه ليمون.

تخلط المكونات في الكبة للتأكد من نعومة أوراق النعناع.

نوزع الماسك على البشرة، ونتركه نصف ساعة.

هذا الماسك للبشرة الدهنية والبشرة العادية، أما أصحاب البشرة الجافة فيفضل إضافة ملعقة زيت زيتون مع الخليط، بدلا من عصير الليمون.