الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

دوري القسم الثاني، مباريات مرتقبة في صراع التأهل للممتاز بمجموعة القاهرة

دوري القسم الثاني،
دوري القسم الثاني، فيتو

دوري القسم الثاني، تنطلق اليوم الجمعة في الخامسة عصرا مباريات الجولة الـ 28 لمسابقة دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة والتي يتصدرها زد.

ويسعي زد لتحقيق الفوز اليوم خارج ملعبه أمام منتخب السويس ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل عن المجموعة خاصة مع احتلاله القمة بفارق 5 نقاط عن السكة الحديد ووادي دجلة.

فيما يأمل وادي دجلة والسكة الحديد لخسارة زد اليوم لتضييق فارق النقاط قبل المباريات المتبقية من دوري القسم الثاني. 

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فرصة زد الذهبية للتأهل للممتاز 

ويمتلك زد فرصة ذهبية اليوم حال تحقيقه الفوز وخسارة منافسيه " وادي دجلة والسكة الحديد أو تعادلهم فان زد سيحسم التأهل للممتاز حال تحقق هذا السيناريو لان فارق النقاط بين زد والسكة الحديد ووادي دجلة حال فوز زد وخسارة الثنائي سيصل إلي 8 نقاط كاملة قبل جولتين مما يعني صعود زد ونفس الأمر حال فوز زد وتعادل منافسيه دجلة والسكة الحديد سيصل فارق النقاط إلي 7 نقاط.

مباريات اليوم في دوري القسم الثاني 

منتخب السويس ضد زد 

السكة الحديد ضد الانتاج الحربي 

بتروجيت ضد ايسترن كومباني 

الاتصالات ضد مستقبل وطن 

الاعلاميين ضد الترسانة 

النصر ضد القناة 

كهرباء الاسماعيلية ضد العبور بالقليوبية 

وادي دجلة ضد بورتو السويس

وكانت مباريات الجولة الـ27 بمجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني أسفرت عن النتائج التالية 

نتائج مجموعة القاهرة


مستقبل وطن 2 - 1 كهرباء الاسماعيلية
زد 4 - 1 المصرية للاتصالات
بورتو 2 - 2 منتخب السويس
الانتاج الحربي 0 - 0 وادي دجلة
القناة 0 - 0 السكة الحديد
العبور 2 - 1 ايسترن كومباني
الاعلاميين 0 - 1 بتروجيت

النصر 1 - 1 الترسانة 

ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة

1- زد إف سي 56 نقطة
2- السكة الحديد 51 نقطة
3- وادى دجلة 51 نقطة
4- القناة 47 نقطة
5- بتروجيت 45 نقطة 
6-- المصرية للاتصالات 42 نقطة
7- العبور 42 نقطة
8- الترسانة 41 نقطة
9- منتخب السويس 40 نقطة
10- بورتو السويس 37 نقطة
11-  الإنتاج الحربي 29 نقطة
12- مستقبل وطن 27 نقطة 
13- ايسترن كومباني 27 نقطة
14- كهرباء الاسماعيلية 26 نقطة
15- النصر 23 نقطة
16- الاعلاميين 10 نقاط

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دوري القسم الثاني القسم الثاني مجموعة القاهرة السكة الحديد الإنتاج الحربي وادي دجلة

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