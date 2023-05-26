دوري القسم الثاني، فوز زد وبتروجيت ومستقبل وطن والعبور
دوري القسم الثاني ، انتهت أحداث مباريات الجولة الـ27 بمجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني، التي انطلقت في الخامسة عصر أمس الخميس، حيث أقيمت 7 مباريات وتستكمل الجولة بمباراة الترسانة والنصر.
نتائج مجموعة القاهرة
مستقبل وطن 2 - 1 كهرباء الاسماعيلية
زد 4 - 1 المصرية للاتصالات
بورتو 2 - 2 منتخب السويس
الانتاج الحربي 0 - 0 وادي دجلة
القناة 0 - 0 السكة الحديد
العبور 2 - 1 ايسترن كومباني
الاعلاميين 0 - 1 بتروجيت
نتائج مجموعة الصعيد
بترول أسيوط 2 - 0 شبان قنا
لافيينا 3 - 0 الفيوم
كيما أسوان 1 - 2 النصر للتعدين
الألومنيوم 0 - 2 أسمنت أسيوط
مصر للمقاصة 1 - 1 المنيا
ملوي 1 - 0 طامية
المدينة المنورة 0 - 2 الجونة
ترتيب مجموعة بحري
تصدر نادي أبوقير للأسمدة ترتيب مجموعة بحري،بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 من دوري القسم الثاني برصيد 50 نقطة،وبفارق نقطة عن بلدية المحلة صاحب المركز الثاني
وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27والتي جاءت كالتالي:
1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة
2 - بلدية المحلة - 49 نقطة
3 - طنطا.- 48 نقطة
4 - جمهورية شبين - 48 نقطة
5 - دكرنس - 46 نقطة
6 - بروكس ورك - 41 نقطة
7 - كفر الشيخ - 41 نقطة
8 - المنصورة - 38 نقطة
9 - الأوليمبي - 35 نقطة
10 - الحمام - 32 نقطة
11 - سبورتنج - 29 نقطة
12 - نبروه - 26 نقطة
13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة
14 - المجد السكندري - 25 نقطة
15 - بايونيرز - 21 نقطة
16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة
نتائج مجموعة بحري بعد الجولة الـ27
بلدية المحلة 3 - 0 نبروة
المنصورة 1 - 1 المجد السكندري
الحمام 0 - 1 الهلال
أبوقيرللأسمدة 3 - 2 دكرنس
بايونيرز 1 - 0 طنطا
الأوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ
المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين
سبورتنج 3 - 3 بروكسي
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