ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة بحري بعد الجولة الـ 28

دوري القسم الثاني، تصدر فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني جدول ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة بحري والإسكندرية بعد انتهاء الجولة الـ 28 وقبل جولتين من خط النهاية.

ورفع بلدية المحلة رصيده للنقطة 52 بفارق نقطة عن طنطا الوصيف الذي حقق فوزا كبيرا على أبوقير للأسمدة بنتيجة 3-0 اليوم الأربعاء ضمن الجولة ذاتها.

وواصل دكرنس مطاردته لفرق القمة بالفوز علي الحمام ليرفع رصيده للنقطة 49 في المركز الثالث فيما تعثر جمهورية شبين بالخسارة أمام بروكسي ورك ليتوقف رصيده عند 48 نقطة ويتراجع للمركز الخامس خلف دكرنس.

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وانتهت مباريات الجولة 28 من مجموعة بحري، التي أقيمت جميعها في نفس التوقيت في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكالعادة توالت المفاجآت في مجموعة بحري، فكل جولة يتغير المتصدر ونعرض لكم نتائج الجولة 28 من مباريات بحري:



نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحري

طنطا 3 ×0 أبوقير للأسمدة

المجد 0× 1 بلدية المحلة

سبورتنج 0×0 الأوليمبي

كفر الشيخ 1×0 بايونيرز

دكرنس2×0 الحمام

الهلال 0 ×1 المنصورة

بروكسي 2 × 0 جمهورية شبين

نبروه 4×0 المصري بالسلوم



ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 28

وتستعرض “فيتو” ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 28 والتي جاءت كالتالي:

1 - بلدية المحلة - 52 نقطة

2- طنطا‏ - 51 نقطة

3 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة

4 - دكرنس - 49 نقطة

5 - جمهورية شبين - 48 نقطة

6 - بروكس ورك - 44 نقطة

7 - كفر الشيخ‏ - 44 نقطة

8 - المنصورة - 41 نقطة

9 - الأوليمبي - 36 نقطة

10 - الحمام - 32 نقطة

11 - سبورتنج - 30 نقطة

12 - نبروه‏ - 29 نقطة

13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة

14 - المجد السكندري - 25 نقطة

15 - بايونيرز - 21 نقطة

16 - المصري بالسلوم - 12 نقطة



جدول ترتيب مجموعة بحري في دوري القسم الثاني

نتائج مجموعة بحري في الجولة الـ27



بلدية المحلة 3 - 0 نبروة

المنصورة 1 - 1 المجد السكندري

الحمام 0 - 1 الهلال

أبو قير للأسمدة 3 - 2 دكرنس

بايونيرز 1 - 0 طنطا

الأوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ

المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين

سبورتنج 3 - 3 بروكسي