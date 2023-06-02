الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

أحمد الطيب: أزمتي مع شوبير لم تؤثر في علاقتي بجمهور الأهلي

أحمد شوبير وأحمد
أحمد شوبير وأحمد الطيب، فيتو

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن أزمته مع الإعلامي أحمد شوبير في وقت سابق لم تؤثر في علاقته بجمهور النادي الأهلي كما يردد البعض.


وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري أن أزمتي مع أحمد شوبير لم تؤثر في علاقتي بجمهور الأهلي وأعطيت النادي الأهلي حقه في أكثر من مناسبة أثناء تعليقي على المباريات".

وتابع: "لست ضد جماهير النادي الأهلي أو متحيز لطرف ضد الآخر وهو ما يجب أن يعلمه الجميع في كل أندية مصر".

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وواصل أحمد الطيب أنه ليس ضد جماهير النادي الأهلي كما يردد البعض مشيرا إلى أن لم يقصد التقليل من أي رمز ينتمي إلى النادي الأهلي.

وشدد: "بعض جماهير النادي الأهلي تفهم تعليقاتي على المباريات بشكل خاطئ وأنا لست ضد جماهير القلعة الحمراء كما يتردد".

وأتم: "جماهير النادي الأهلي تتذكر لي بعض التعليقات الشهيرة خلال المباريات وهو ما يعني أنني لست ضد جماهير القلعة الحمراء".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثنائي خط الدفاع في مباراة الوداد المغربي حيث من المنتظر أن يتواجد كلا من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بشكل أساسي في خط الدفاع.

 

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي 

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في التاسعة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي 

وتذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي علي قناة أون تايم سبورت المصرية الأرضي وأيضًا قناة بين سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية. 

 

ويتفوق النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي في أمور عديدة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نهائي البطولة.

 

ونرصد لكم في التقرير التالي إحصائيات خاصة بالنادي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

 

الأهلي والوداد 

_ أحرز الأهلي في البطولة حتى الآن 20 هدفًا بينما أحرز الوداد 10 أهداف.

_ سدد لاعبو الأهلي على المرمى 43 تسديدة، بينما سدد لاعبو الوداد 30 تسديدة.

_ استقبل النادي الأهلي 8 أهداف بينما استقبل الوداد 4 أهداف.

_ خرج الأهلي بشباك نظيفة 7 مرات، وخرج الوداد بنفس العدد في الشباك النظيفة.

_نسبة التمريرات الصحيحة للأهلي وصلت 84٪ في المباراة بينما الوداد 81.

_ مرر لاعبو الأهلي 4291 تمريرة خلال البطولة، بينما مرر الوداد 3217.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثانٍ على تقنية VAR.

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