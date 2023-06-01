الأهلي يطلق حملة توعية للجماهير غدًا، وهذه حصة تذاكر جماهير الوداد المغربي

نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي للأهلي، إن اللجنة الأمنية أقرت حضور 50 ألف مشجع بإستاد القاهرة في مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي

وأضاف شلبي: تذاكر مشجعي النادي الأهلي موزعة علي النحو التالي، 36 ألف مشجع في الدرجة الثالثة و4500 في الدرجة الثانية و1500 في الدرجة الثالثة بمباراة الوداد المغربي.



توعية جماهير الأهلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: إنه سيتم إطلاق حملة لتوعية جماهير النادي الأهلي غدا تزامنا مع مباراة الوداد المغربي.

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تذاكر جماهير الوداد المغربي

وأكد أنه سوف يتم تخصيص 5% من تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لجماهير الوداد المغربي.



جماهير مباراة الأهلي والوداد المغربي

وأعلن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي قبل قليل على صفحته الشخصية على فيس بوك عن تواجد 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ستاد القاهرة وكان من المقرر حضور 20 ألف قبل أن يعلن النادي الأهلي عن السعة الكاملة للاستاد.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي



وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي



وتذاع مباراة الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت الأرضية.



طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي



ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلى تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR



11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي



والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في 4 مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلى 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلى 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلى 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلى 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلى 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022



مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي



وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي