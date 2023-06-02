الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

ماهر همام: هناك تشابه كبير بين الأهلي والوداد.. ويجب الحذر من الهجمات المرتدة

الأهلي والوداد المغربي،
الأهلي والوداد المغربي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك تشابهًا كبيرًا بين الأهلي والوداد المغربي في أمور كثيرة في ظل الخبرات والشعبية التي يتمتع بها الفريقين، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء سيكون لهم دور كبير في المباراة.

وقال همام في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "فرق شمال أفريقيا دائمًا تعتمد على إضاعة الوقت بكثرة السقوط على الأرض، والوداد يعتمد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، لكن الآن ليس بنفس القوة التي كانوا عليها قبل سنوات وليس لديهم عناصر قوية، والمهاجم السنغالي سامبو ليس مرعب رغم تسجيله 7 أهداف".

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وأضاف: "يجب الحذر من الهجمات المرتدة، ويعتمدون على الجانب الأيمن في الهجوم لذلك علي معلول لديه مهمة صعبة، وأتمنى الحفاظ على شباك الأهلي نظيفة".

وواصل: "الأهلي لديه ثبات كبير في التشكيل، ويضم عناصر هجومية جيدة وظهروا بمستوى طيب في الفترة الأخيرة، ومارسيل كولر يسير بشكل رائع مؤخرًا وحصد عدة بطولات، والفريق يمتاز بالتحركات الجيدة والانتشار السليم، والمدرب أضاف أمور فنية جيدة للفريق، وثبات التشكيل من أهم العوامل في نتائج الأهلي مؤخرًا".

وأتم: "أتمنى فوز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، والفريق الأحمر فريق جيد ولديه دفاع قوي بشكل واضح، وأتمنى أن ينفذ اللاعبون تعليمات كولر، وبدعم الجماهير سيتحقق الانتصار في الجولة الأولى بالقاهرة".

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي ثنائي خط الدفاع في مباراة الوداد المغربي حيث من المنتظر أن يتواجد كلا من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بشكل أساسي في خط الدفاع.

 

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي 

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في التاسعة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي 

وتذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت المصرية الأرضي وأيضًا قناة بين سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية. 

ويتفوق النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي في أمور عديدة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نهائي البطولة.

 

ونرصد لكم في التقرير التالي إحصائيات خاصة بالنادي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

 

الأهلي والوداد 

_ أحرز الأهلي في البطولة حتى الان 20 هدف بينما أحرز الوداد 10 أهداف.

_ سدد لاعبو الأهلي على المرمى 43 تسديدة، بينما سدد لاعبو الوداد 30 تسديدة.

_ استقبل النادي الأهلي 8 أهداف بينما استقبل الوداد 4 أهداف.

_ خرج الأهلي بشباك نظيفة 7 مرات، وخرج الوداد بنفس العدد في الشباك النظيفة.

_نسبة التمريرات الصحيحة للأهلي وصلت 84٪ في المباراة بينما الوداد 81.

_ مرر لاعبو الأهلي 4291 تمريرة خلال البطولة، بينما مرر الوداد 3217.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR  والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

 

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2  الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

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دوري أبطال أفريقيا ماهر همام الأهلي النادي الأهلي الوداد المغربي

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