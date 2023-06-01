مصرع طالبة سقطت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع في الدقهلية

لفظت طالبة بكلية الطب أنفاسها الأخيرة، عقب سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الرابع بمنطقة الشهيد مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، بعد حدوث حالة إعياء لها واختلال توازنها وجرى إيداعها بمشرحة مستشفى السنبلاوين العام.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول "مريم أحمد محمد عبدالوهاب، 20 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ" ادعاء سقوط من عل" وتوفيت عقب وصولها.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وبسؤال والدها 54 عامًا، مدرس ومقيم منطقة الشهيد بندر الشنبلاوين قرر بأنه حال تواجد نجلته بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الرابع، حدث لها حالة إعياء واختل توازنها وسقطت أرضًا من شرفة سكنهما بالطابق الرابع مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وأكد التقرير المبدئي لمفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالجمجمة ولا يوجد شبهة جنائية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.