مصرع عامل سقطت عليه نخلة في المنوفية

لقي عامل بمحل ألعاب أطفال بقرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، مصرعه عقب سقوط نخلة عليه بسبب الطقس السيئ، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع م.ر 23 سنة، عامل بمحل لعب أطفال، ومقيم بقرية محلة سبك التابعة لدائرة المركز، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام، لحين إنتهاء تصاريح الدفن.

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وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، ذروة ارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأن العظمى على القاهرة اليوم وغدًا 40 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب المناطق.

ولفتت إلى أن "الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية"، والأجواء تصبح أكثر اعتدالًا مساء في أغلب المناطق، لتتراوح الصغرى ما بين 26 إلى 27 درجة.

ما الحالة الجوية اليوم؟

وأوضحت أن الرياح بسرعة تتراوح ما بين 35 إلى 45 كم/ الساعة، تعمل على إثارة الرمال والأتربة في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

وذكرت أن السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومحافظات الوجه البحري، تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية اليوم الخميس، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

موعد انكسار موجة ارتفاع الحرارة

وأعلنت انكسار موجة ارتفاع الحرارة يوم السبت؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية لن تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مناشدة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات، والمواطنين القيادة بهدوء تام على الطرق، خاصة الصحراوية، اليوم وغدًا.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، إضافة إلى تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل والمياه.

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