مصرع مهندسة سقطت عليها لوحة إعلانية بالشرقية

لقيت مهندسة مصرعها إثر سقوط إحدى اللوحات الإعلانية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وجرى التحفظ على جثمان المتوفاة بمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بوفاة"رانيا.م.ال" تعمل مهندسة في العقد الثالث من عمرها، بسبب سقوط أحد اللافتات التجارية بسبب الطقس السيئ الذى يضرب مدينة العاشر من رمضان.

حرر محضر إداري بالواقعة، وجرى نقل المتوفاة إلى مشرحة المستشفى "تم النقل"، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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عاصفة ترابية شديدة تضرب الشرقية، والمحافظة تعلن الطوارئ

ضربت عاصفة ترابية مفاجئة بمحافظة الشرقية اليوم، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق مع سرعة الرياح المحملة بالرمال، وانخفاض جودة الهواء وارتباك الحركة المرورية بالشوارع الداخلية في المحافظة.

وتساقطت أمطار خفيفة على مراكز ومدن المحافظة مع استمرار موجة الرياح المحملة بالرمال.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم على رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ والتغيرات المناخية التي قد تحدث خلال الساعات المقبلة.

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

نصحت وزارة الصحة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة وأمطار.

وقالت وزارة الصحة إن أهم التعليمات التي يجب اتباعها هى:

١- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

٤- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

٥-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهوائية

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

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