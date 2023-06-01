ضحايا موجة الطقس السيئ اليوم، مصرع شخص إثر سقوط لوحة إعلانية بأكتوبر، ونخلة تتسبب في وفاة آخر بالمنوفية، ومهندسة بالشرقية ضمن الضحايا (صور وفيديو)

تسببت العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية في عدد من الحوادث المتفرقة في مختلفة محافظات الجمهورية من تساقط لوحات إعلانية وأسقف منازل وأشجار بما تسبب في عدد من الضحايا.

سقوط لوحة إعلانية كوبري أكتوبر

كانت أبرز تلك الحوادث، حادث مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر سقوط لوحة إعلانات كبيرة أعلى كوبرى أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي، نتيجة موجة العاصفة الترابية التي تضرب القاهرة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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تسبب الحادث في توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الاتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.

حادث سقف محطة وقود في المريوطية

كما تسببت العاصفة الترابية في سقوط سقف الصاج لمحطة وقود ( المريوطية/ فيصل)، مما أسفر عن إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى للعلاج، الخميس.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص والمعاينة أن سوء الأحوال الجوية تسبب في وقوع الحادث مما أسفر عن إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى للعلاج، وجارِ رفع آثار الحادث، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

سقوط لوحة إعلانات أعلى طريق السويس الصحراوي

كما سقطت لوحة إعلانات كبيرة أعلى طريق السويس الصحراوي، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.

وعلي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني بمحيط سقوط لوحة الإعلانات، لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافته بالونش العملاق، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة لتقطيع اللافتة الإعلانية تمهيدًا لرفعها من نهر الكوبري.

سقوط لوحة إعلانية

سقوط نخلة على شخص بالمنوفية

كما لقي عامل بمحل ألعاب أطفال بقرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، مصرعه عقب سقوط نخلة عليه بسبب الطقس السيئ، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام.

سقوط غية حمام في بولاق الدكرور

كما تسببت سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية في سقوط "غية حمام" من أعلى سطح منزل بحي بولاق الدكرور غرب الجيزة، اليوم الخميس، ما تسبب في إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وانتقلت الخدمات الأمنية بالتنسيق مع قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ومأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالفحص والمعاينة تبين أن سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية تسبب في سقوط " الغية"، مما أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتكسير 4 تندة أمام المحلات.

سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

كما تسببت سوء الأحوال الجوية في سقوط بعض اللوحات الإعلانية، علي محور 26 يوليو في منطقة أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

وفاة مهندسة في الشرقية

كما لقيت مهندسة مصرعها إثر سقوط إحدى اللوحات الإعلانية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وجرى التحفظ على جثمان المتوفاة بمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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