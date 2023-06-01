الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

عاصفة ترابية شديدة تضرب الشرقية، والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

عاصفة ترابية شديدة
عاصفة ترابية شديدة تضرب الشرقية، فيتو

ضربت عاصفة ترابية مفاجئة محافظة الشرقية قبل قليل، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق مع سرعة الرياح المحملة بالرمال، وانخفاض جودة الهواء وارتباك الحركة المرورية بالشوارع الداخلية في المحافظة.

رياح مثيرة للأتربة تضرب الشرقية

وتساقطت أمطار خفيفة على مراكز ومدن المحافظة مع استمرار موجة الرياح المحملة بالرمال.

رفع حالة الطوارئ القصوى

 

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم على رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ والتغيرات المناخية التى قد تحدث خلال الساعات المقبلة.

Advertisements

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

 

نصحت وزارة الصحة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية  الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة وأمطار.

عاصفة ترابية شديدة تضرب الشرقية،فيتو

وقالت وزارة الصحة إن أهم التعليمات التي يجب اتباعها هى:

١-  وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

 

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

 

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

٤- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

 

٥-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهوائية

 

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق

 

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

 

كانت شهدت شوارع القاهرة والجيزة عاصفة ترابية، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية وجيوب الأنفية من الخروج، كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن لوحات الإعلانات

وتبقي هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.


طقس القاهرة الكبرى
ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".

عاصفة ترابية شديدة تضرب الشرقية،فيتو

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

عاصفة ترابية تضرب الشرقية تقلبات جوية بالشرقية اخبار طقس الشرقية اخبار طقس اليوم اخبار الارصاد الجوية اخبارطقس الشرقية

مواد متعلقة

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

تقديم خدمات طبية لـ1798 مواطنا ضمن قوافل مجلس القبائل والعائلات المصرية بالإسماعيلية

أمطار وغيوم في الإسكندرية رغم ارتفاع درجات الحرارة

حادث الشيراتون والسلبية القاتلة!

أمطار غزيرة ورعد وبرق في شوارع مرسى مطروح (صور )

حبس 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين

محمد عواد يقود حراسة مرمي الزمالك فى ودية منتخب اليمن

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

تنمية المشروعات يدعم المنظومة البيئية فنيا وماليا

ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

المزيد
الجريدة الرسمية