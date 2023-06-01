الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

سقوط لوحات إعلانية أعلى محور يوليو

سقوط لوحات إعلانية
سقوط لوحات إعلانية أعلي محور يوليو، فيتو

سقطت منذ قليل بعض اللوحات الإعلانية، علي محور 26 يوليو في منطقة أكتوبر، جراء العاصفة الترابية والأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

تلف اللوحات الإعلانية بمنطقة أكتوبر

 

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

 

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محور 26 يوليو اكتوبر العاصفة الترابية

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