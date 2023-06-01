حفل زفاف ولي العهد الأردني، ظهور سيارة الملكة إليزابيت وبدلة الجد والموكب الأحمر، مراسم نفرح بالحسين تفاجئ الجميع (فيديو)

حفل زفاف ولي العهد الأردني، تعيش العائلة المالكة فى الأردن أجواء الفرحة بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله، نجل ملك البلاد الملك عبدالله بن الحسين، في مناسبة تعيد للبيت الهاشمى أجواء زفاف أبيه.

ويتابع العالم العربي عن كثب مراسم، حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير عبدالله بن الحسين، على الآنسة رجوة آل سيف، صاحبة الجنسية السعودية والتى قررت العائلة المالكة الأردنية، منحها لقب أميرة.

مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني

وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت المملكة أجواء تحضيرية استعدادا لـ حفل زفاف ولى العهد، الأمير عبدالله بن الحسين، ولم يتخلى البيت الهاشمي، عن التقاليد الملكية المعروفة التى شملت كل الطقوس ولم تغفل حتى السيف التاريخى المقدم من الملك لنجله ضمن طقوس زفاف ولي العهد الأردني.

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واليوم شهد العاهل الأردنى، الملك عبدالله بن الحسين، عقد قران ولي عهد الأردن، ورصدت الكاميرات لحظات مؤثرة لملك البلاد وغلبته دموع الفرح فى لحظة تناسى فيها منصبه الرفيع ولم يتذكر سوى كونه أب يحتفل بزفاف فلذة كبده.

بدلة حفل زفاف ولي عهد الأردن

وحرص ولي عهد الأردن، بمناسبة زفافه على الأميرة رجوة السيف، بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها جلالة الملك عبدالله الثاني في حفل زفافه.

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وصممت أكمام بدلة حفل زفاف ولى العهد الأردني، بشكل يشبه البذلة الأصلية التي ارتداها الملك عبدالله الثاني، والملك عبدالله الأول.

سيارة الملكة إليزابيت في حفل زفاف ولى العهد

من ضمن المراسم الملكية فى حفل زفاف ولي عهد الأردن، استخدام سيارة ملكية من ماركة رينج روفر موديل 1984، ستقله إلى قصر الحسينية، وتلك السيارة كان تم تخصيصها لملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للعاصمة الأردنية عمان فى هذا التاريخ.

سيارة حفل زفاف ولي العهد الأردني، صممت من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية “وود آندبيكيت”، واستخدم الملك الراحل الملك والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

حفل زفاف ولى عهد الأردن، فيتو

يشار إلى أن شركة “وود اند بيكيت” هي شركة متخصصة في تصنيع السيارات البريطانية بميزات فاخرة وفريدة من نوعها تتناسب مع الحدث. وكانت سيارة رينج روفر ممدودة، مع سقف مقطوع لفتحها، وتم حينها تنجيد مقاعدها بالجلد الأبيض بما في ذلك أربعة مقاعد كهربائية فردية من طراز “ريكارو” وأطلق على السيارة المخصصة لحفل زفاف ولى عهد الأردن، اسم “شير روفر”.

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وأدخلت السيارة المخصصة لـ حفل زفاف ولى عهد الأردن، اليوم، إلى متحف السيارات الملكي عام 2003 وظلت في المتحف حتى أعيد تشغيلها لاستخدامها في حفل زفاف ولي العهد الأردني.

قصة الموكب الأحمر بحفل زفاف ولي العهد الأردني

وانطلق الموكب الأحمر لحفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه رجوة الحسين، من قصر زهران متحركا فى اتجاه قصر الحسينية، بعد إتمام مراسم عقد قرانهما.

ووفق البرتوكول المعلن سيجوب، الموكب الأحمر، شوارع عمان بما يسمح لآلاف الأردنيين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب المعلن عنه مسبقا من قبل العائلة المالكة الأردنية.

الموكب الأحمر، فيتو

وقبل انطلاق الموكب الأحمر، عقد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة فى وقت سابق، قران ولي العهد الأردني، على الأميرة رجوة الحسين، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وشهد على عقد القران الملك وعمه الأمير الحسن بن طلال.

وحضر وفق وسائل إعلام محلية حوالي 140 ضيفا، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من دول أخري والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الأميرة رجوة الحسين.

ومن المعروف أن الموكب الأحمر، بالمملكة يسير في المناسبات والفعاليات ذات الأهمية الكبرى، وفي عهد الملك الراحل عبدالله الأول، كانت تستعمل الخيول البيضاء في الموكب الأحمر، واستمر الحال إلى أن بدأ استخدام السيارات فى خط سير الموكب الأحمر.

وخلال الموكب الأحمر، يرتدي الشماغ الأحمر والأبيض جزءًا من الموكب بالإضافة إلى مرافقة ثماني سيارات من ماركة "لاند روفر" وإحدى عشرة دراجة نارية، وفي بعض المناسبات الأردنية الملكية كانت تستخدم الخيول والجمال بالإضافة إلى فرقة القوات المسلحة التي تعزف القربة في مثل هذه المناسبات.

ولحظة وصول الموكب الأحمر لحفل زفاف ولي العهد الأردني، إلى قصر الحسينية، سيكون في استقبال ولي العهد وقرينته مجموعة أخرى من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي الأردني.

ملك الأردن يهدي ولي العهد سيف بني هاشم

وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، أهدى نجله وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، أمس الأربعاء، سيفا من سيوف بني هاشم، خلال مأدبة العشاء التي أُقيمت في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفافه والتي حضرها نحو 4 آلاف مدعو.

حفل زفاف ولى عهد الأردن، فيتو

وسيف بنى هاشم،ـ الذي أهداه ملك الأردن للأمير الحسين، قبل حفل زفاف ولي العهد، بساعات قليلة، هو نسخة من سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وصُنع بنى هاشم في الأردن خصيصا بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني، وهو من مادة الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون، ونقش على سيف بنى هاشم الآية القرآنية الكريمة "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" من سور آل عمران.

ختم نفرح بالحسين لحفل زفاف ولى عهد الأردن

وضمن الاستعدادات الأمنية لـ حفل زفاف ولى عهد الأردني، كشفت وزارة الداخلية الأردنية، عن ختم دخول جديد للقادمين إلى المملكة الأردنية الهاشمية يحمل شعار الحفل نفرج بالحسين، مخصص لـ حفل زفاف ولى العهد الأردني.

هدية حفل زفاف ولي عهد الأردن، فيتو

وبينت وزارة الداخلية الأردنية، أن الختم الدخول لحضور حفل زفاف ولى عهد الأردن، سيتم استخدامه لمدة يوم واحد على جميع المعابر الحدودية مع دول الجوا وهو مخصص لحدث نفرح بالحسين.





ختم دخول حفل زفاف ولي العهد الأردني، فيتو

ومن المقرر تحت شعار نفرح بالحسين، مشاركة نجوم من العالم العربي فى إحياء حفل زفاف ولى عهد الأردن، احتفال مهيب مشبع بالتقاليد الملكية الهاشمية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

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