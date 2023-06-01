أحمد الخلايلة، تعرف على مأذون عقد قران الأمير الحسين وخطيبته رجوة

قبل ساعات من عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني باتت التساؤلات تكثر حول هوية الشيخ الذي يقوم بعقد قران ولي عهد الأردن على خطيبته رجوة آل سيف، إضافة إلى من سيكون الشهود.

الشيخ أحمد الخلايلة

المعلومات المتداولة على لسان مصادر أردنية أن إمام الحضرة الهاشمية فضيلة الشيخ أحمد الخلايلة هو من يعقد قران الأمير الحسين والآنسة رجوة، بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.



والشيخ الخلايلة هو من عقد أيضا قران الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في العاصمة عمّان، مارس 2023.

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من هو الشيخ أحمد الخلايلة؟

يعد الخلايلة من أبرز خطباء المملكة الأردنية في مختلف المساجد، ويحظى بشعبية ومتابعة كبيرة من مختلف فئات المجتمع، وتتميز برامجه الدينية بتنوع ديني تحمل رسائل مختلفة عن السنة النبوية والعقيدة الإسلامية، ومعاني الإسلام السمحة.

وفيما يلي أبرز المعلومات المتوفرة عن الشيخ الجليل، وفقا لما نشرته المواقع الأردنية، كالتالي:

- هو أحمد عبد الحفيظ فلاح الخلايلة.

- ولد في 15 مارس 1982 بالزرقاء.

- يحمل إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

- حصل على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة جرش بتقدير جيد جدا.

- حاصل على ماجستير في العقيدة الإسلامية من جامعة آل البيت بتقدير ممتاز.

- يحمل شهادة الدكتوراه في العقيدة والفلسفة الإسلامية من جامعة العلوم الإسلامية العالمية بتقدير ممتاز

- عين مديرا لأوقاف عمان الثانية.

- عمل معدا ومقدما لعدد من البرامج الدينية على شاشة التلفزيون الأردني، منها: "فاسألوا أهل الذكر"، و"أخبرني عن الإسلام"، و"وأحسنوا".

- عمل معدا ومقدما لعدد من البرامج على إذاعة "جيش إف إم"، هي: "دين وحياة"، و"حلاوة الصيام".

- شغل منصب خطيب مساجد العاصمة الحبيبة عمان ومسجد الملك الحسين.

- في 17 يناير 2021، صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين فضيلة الدكتور أحمد عبدالحفيظ فلاح الخلايلة، إماما للحضرة الهاشمية في الديوان الملكي الهاشمي، بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية.

زفاف ولي عهد الأردن

ويبدأ حفل الزفاف الملكي، اليوم الخميس 1 يونيو، بوصول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان.

بعد ذلك، يصل ولي العهد إلى قصر زهران لينضم إلى ضيوفه، ثم تصل بعد ذلك الآنسة رجوة خالد السيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران.

ويُعرف قصر زهران الذي بُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه لحفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، والملك الحسين بن طلال.

ويحضر الزفاف الملكي عدد من الضيوف من الدول العربية والأجنبية، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

وسيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.