شيخ الأزهر يعتذر عن عدم حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

اعتذر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عن عدم المشاركة في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، والمهندسة رجوة آل سيف، عن الحضور لظروف طارئة.

ووصل أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط وزوجته للمشاركة في احتفال عقد قران سمو الأمير الحسين.



وتشارك السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل عقد قران وزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان.

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انتصار السيسي في زفاف ولي عهد الاردن

وأوضحت وكالة عمون الأردنية، أن سيدة مصر الأولى ستصل إلى العاصمة عمان خلال فترة وجيزة، للمشاركة في عقد قران والزفاف الملكي الأردني للأمير الحسين ولي عهد المملكة الأردنية الهاشيمة، والآنسة رجوة السيف، والذي يشارك به عدد من قادة ورؤساء دول العالم.

حفل الزفاف الملكي بالأردن



ووصل عدد من القادة المشاركين في حفل عقد قران وزفاف الأمير الأردني إلى العاصمة عمان، أبرزهم: الأمير وليام، أمير ويلز، نجل الملك البريطاني تشارلز الثالث، وزوجته كيت، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وسلطاني بروناي دار السلام حاج حسن البلقية، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا.

ومن المقرر أن يتم عقد قران ولي العهد الأمير حسين في قصر زهران في العاصمة عمّان، ويُعد هذا القصر واحدا من أقدم القصور الملكية الأردنية، وأقيمت فيه العديد من الأعراس الملكية، مثل حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني وجده الراحل الملك الحسين بن طلال.

تحية ضيوف الحفل



ويبدأ الحفل بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، للبدء باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وينضم كل من الملك والملكة وولي العهد إلى الضيوف في شرفة حديقة قصر زهران، حيث سيعقد القران.

دخول العروس برفقة الهاشم



وفي هذه الأثناء، تصل الآنسة رجوة خالد السيف، يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، إلى القصر، لتبدأ مراسم عقد القران.

بعد الانتهاء من عقد القران سيتوجه العريسان محاطين بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سالكين عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

عند وصول الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سيكون في استقباله مجموعة أخرى من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.

زفة الطبول



في الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة، من المعتاد أن يتم الإعلان عن وصول العروسين في زفة، وهي موكب موسيقي مفعم بالحيوية يضم الطبول والقربة والغناء والتصفيق.

وعند الوصول إلى قصر الحسينية، سيتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال في الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مرورًا بقوس السيوف.

ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه في حفلات زفاف الأمراء.

ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس "الدركي" بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسي لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.

وتشتهر فرقة القوات المسلحة بأدائها المميز في الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية والاحتفالات العسكرية.

ويرتدي جميع أعضاء الفرقة الشماغ التقليدي باللونين الأحمر والأبيض، وهو غطاء رأس تقليدي للرجال، كتعبير عن الفخر بتراثهم الأردني، بالإضافة إلى زيهم الكامل.



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