الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

شيخ الأزهر يعتذر عن عدم حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

شيخ الازهر، فيتو
شيخ الازهر، فيتو

اعتذر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف  عن عدم المشاركة في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، والمهندسة رجوة آل سيف، عن الحضور لظروف طارئة.

 

 ووصل أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط وزوجته للمشاركة في احتفال عقد قران سمو الأمير الحسين.
 

 

 وتشارك السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل عقد قران وزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان.

Advertisements

 انتصار السيسي في زفاف ولي عهد الاردن

وأوضحت وكالة عمون الأردنية، أن سيدة مصر الأولى ستصل إلى العاصمة عمان خلال فترة وجيزة، للمشاركة في عقد قران والزفاف الملكي الأردني للأمير الحسين ولي عهد المملكة الأردنية الهاشيمة، والآنسة رجوة السيف، والذي يشارك به عدد من قادة ورؤساء دول العالم.

 

حفل الزفاف الملكي بالأردن


ووصل عدد من القادة المشاركين في حفل عقد قران وزفاف الأمير الأردني إلى العاصمة عمان، أبرزهم: الأمير وليام، أمير ويلز، نجل الملك البريطاني تشارلز الثالث، وزوجته كيت، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وسلطاني بروناي دار السلام حاج حسن البلقية، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا.

ومن المقرر أن يتم عقد قران ولي العهد الأمير حسين في قصر زهران في العاصمة عمّان، ويُعد هذا القصر واحدا من أقدم القصور الملكية الأردنية، وأقيمت فيه العديد من الأعراس الملكية، مثل حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني وجده الراحل الملك الحسين بن طلال.

تحية ضيوف الحفل


ويبدأ الحفل بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، للبدء باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وينضم كل من الملك والملكة وولي العهد إلى الضيوف في شرفة حديقة قصر زهران، حيث سيعقد القران.

دخول العروس برفقة الهاشم


وفي هذه الأثناء، تصل الآنسة رجوة خالد السيف، يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، إلى القصر، لتبدأ مراسم عقد القران.

بعد الانتهاء من عقد القران سيتوجه العريسان محاطين بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سالكين عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

عند وصول الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سيكون في استقباله مجموعة أخرى من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.

زفة الطبول 


في الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة، من المعتاد أن يتم الإعلان عن وصول العروسين في زفة، وهي موكب موسيقي مفعم بالحيوية يضم الطبول والقربة والغناء والتصفيق.

وعند الوصول إلى قصر الحسينية، سيتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال في الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مرورًا بقوس السيوف.

ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه في حفلات زفاف الأمراء.

ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس "الدركي" بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسي لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.

وتشتهر فرقة القوات المسلحة بأدائها المميز في الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية والاحتفالات العسكرية.

ويرتدي جميع أعضاء الفرقة الشماغ التقليدي باللونين الأحمر والأبيض، وهو غطاء رأس تقليدي للرجال، كتعبير عن الفخر بتراثهم الأردني، بالإضافة إلى زيهم الكامل.

تأجيل حفل حسين الجسمي بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني

عرض جوي من 400 طائرة مسيرة احتفالا بزفاف ولي العهد الأردني (فيديو)


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

جامعة الدول العربية شيخ الأزهر الشريف حفل زفاف ولي العهد الأردني انتصار السيسي الزفاف الملكي الأردني

مواد متعلقة

حمام عريس ومأدبة عشاء ولغز ورقة طفل، كواليس الاستعدادات الأخيرة لحفل زفاف ولي العهد الأردني

ملك الأردن يوصي ولي العهد قبل زفافه: ضع مخافة ربنا بين عينيك (فيديو)

الأردن يستثني المسؤولين الإسرائيليين من حضور زفاف ولي العهد

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

السيدة انتصار السيسي تشارك في حفل زفاف ولي العهد الأردني

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية