بدء مراسم زفاف ولي العهد الأردني ورجوة السيف (بث مباشر)

زفاف ولي عهد الأردن، بدأت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودي، رجوة السيف في العاصمة الأردنية، عمّان.

ووصل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران لاستقبال الضيوف والقادة والزعماء.

وتُقام مراسم عقد القران في قصر زهران، حيث سيوقع ولي العهد ورجوة السيف على عقد القران، ثم يتوجهان من قصر زهران إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر الذي سيسير في شوارع بالعاصمة، عمّان.

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ويستقبل الموكب الأحمر بقصر الحسينية بواسطة مجموعة من الخيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة، بعد ذلك، يتجه العروسان عبر فناء القصر وسط زفة أردنية تقليدية، قبل أن ينضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا رجوة للمنصة وتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور.

وتستمر الأمسية بعروض متنوعة لفنانين وموسيقيين محليين، بالإضافة إلى فرق فلكلورية، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين في قصر الحسينية، حيث سيحضرها أفراد من العائلة المالكة، بالإضافة إلى رؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.

زفاف ولي عهد الأردن

وتتجه أنظار العالم اليوم الخميس، إلى الأردن حيث يقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة آل سيف وسط اهتمام إعلامي كبير محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.

مأدبة العشاء الملكية

بداية أشعل فنانون أردنيون مأدبة العشاء الملكية بعمان التي أعدت خصيصًى للأمير الحسين على شرف حفل زفافه، بوصلات غنائية.

ومأدبة العشاء التي أقامها الملك الأردني عبد الله الثاني، مساء الأربعاء، في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف ولي عهده الأمير حسين على الآنسة رجوة آل سيف، حضرها نحو 4 آلاف شخص من أمراء ووجهاء العشائر الأردنية وكبار الشخصيات من رجالات الدولة.

وصلة غنائية احتفالًا بزفاف ولي العهد الأردني

وبث التلفزيون الأردني، عبر حساب القناة الرسمي على "يوتيوب"، مقطعًا مدته 5 دقائق و35 ثانية لمجموعة من فناني المملكة الهاشمية، وهم يؤدون وصلة غنائية مبهجة على مسرح أعد على شكل نجمة أمام الملك وولي عهده والحضور.

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