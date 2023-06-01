الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

أسماء الزعماء والملوك الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد الأردني (صور)

زفاف ولي العهد الأردني،
زفاف ولي العهد الأردني، فيتو

زفاف ولي عهد الأردن، وصل قادة ومسئولو العديد من الدول إلى عمّان، لحضور حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والآنسة رجوة خالد السيف.

 

وفيما يلي أبرز أسماء القادة والمسئولين الحاضرين لحفل الزفاف:

- ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

- والدة أمير قطر الشيخة موزة بنت ناصر.

- نجل ولي العهد البحريني عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

- رئيس ديوان سمو ولي عهد البحرين سلمان بن أحمد آل خليفة.

- رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته.

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- ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

شاهد صور عقد قران ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف

 

- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

- رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

- ملك ماليزيا جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

- أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.

- وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته.

- السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.

- المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

- ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا.

- وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال.

- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

- ولي العهد النرويج الأمير هاكون.

- الرئيس الرواندي بول كاغامي.

- وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري.

- ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث.

- ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

- نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

- الابن الأصغر لدوق لوكسمبورج الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا.

- الوصية على عرش رومانيا مارغرينا وزوجها الأمير رادو.

 

عقد قران ولي العهد الأردني

ومنذ قليل، عُقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والشابة السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، الخميس، في قصر زهران.

 

وأشرف على عقد القران "إمام الحضرة الهاشمية"، أحمد الخلايلة، الذي أشرف سابقا على عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني في مارس الماضي.

 

وتم عقد القران بحضور 140 شخصا، بمن فيهم أفراد من العائلة الهاشمية وأفراد من العائلات المالكة في الدول الصديقة والشقيقة للأردن، ورؤساء وزعماء دول وأفراد عائلة رجوة آل سيف.

 

ومن المقرر أن ينطلق الموكب الذي يحمل العروسين من قصر زهران إلى قصر الحسينية.

عقد قران ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف (صور)

بدء مراسم زفاف ولي العهد الأردني ورجوة السيف (بث مباشر)

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