حفل زفاف ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف (بث مباشر)

حفل زفاف الأمير الحسين، انطلقت منذ قليل أجواء حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف، من مصافحة عدد من الضيوف.

حفل زفاف ولي العهد الأردني

وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني وصل إلى قصر زهران لحضور مراسم عقد قرانه على رجوة آل سيف.

عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني



والشهر الماضي، أعلن الديوان الملكي الهاشمي، أنه سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني على الآنسة رجوة خالد آل سيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري الموافق الأول من يونيو عام 2023.

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تهنئة الديوان الملكي الهاشمي

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، وللآنسة رجوة خالد آل سيف، حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.

الديوان الملكي الهاشمي



وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، إن مراسم عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد آل سيف، ستتم في قصر زهران.

وأضافت الإدارة، أن "الموكب سيتوجه بعد ذلك إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف سموه، علما بأنه سيكون حفل الاستقبال ومأدبة العشاء مغلقين للإعلام".

وأعلنت عن فتح باب التسجيل لوسائل الإعلام العربية والأجنبية الراغبة بتغطية فعاليات مرتبطة بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد آل سيف، يوم 1 يونيو المقبل، عبر التواصل مع عنوان البريد الإلكتروني التاليw23media@rhc.jo.

العائلة المالكة الأردنية



العائلة المالكة في الأردن، عرفت بعراقة الفعاليات في حفلات الزواج، بما ينسجم مع عادات وتقاليد المجتمع الأردني، الأمر الذي برز أخيرا في زواج الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني على الشاب جميل ألكسندر ترميوتس، خلال مارس الماضي.

وتحدث المقربون من القصر الملكي، عن التجهيزات التي بدأت لحفل الزفاف الذي سيقام على أعلى المستويات، لتتواءم المناسبة التي يترقبها الأردنيون؛ لإيصالها لبيوت كل الأردنيين، ضمن مراسم ملكية عالية المستوى.

ونوهوا بإمكانية وجود تشابه بترتيبات زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين مع حفل زفاف والده، الملك عبد الله الثاني على زوجته الملكة رانيا في عام 1993، والذي كان وفق وصفهم "عيد وفرحة غامرة لكل الأردنيين".

وفي إطار التحضيرات التي يقوم بها الديوان الملكي الأردني لمراسم حفل الزفاف، عملت المؤسسات الرسمية على ترتيب احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات، وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات.