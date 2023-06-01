آخرها زواج الأمير الحسين ورجوة آل سيف، أبرز زيجات أمراء الأردن من السعوديين

بدأ حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين، اليوم الخميس، على رجوة أل سيف، وسط حضور كبير من شخصيات سياسية عالمية مرموقة وحضور جماهيري كبير.

زيجات العائلة المالكة الأردنية من السعوديين

ولكن ليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مصاهرة بين العائلة المالكة في الأردن مع أشخاص وعائلات سعودية، حيث امتدت العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى علاقات مصاهرة بين أفراد الشعبين الشقيقين إلى جانب العلاقات الأخوية والشعبية المتينة.

زواج ولي العهد الأردني ورجوة، فيتو

المصاهرة السعودية الأردنية

وشهدت العلاقات الأردنية السعودية على المستوى الرسمي عدة حالات مصاهرة بين أفراد من العائلة الهاشمية ، كان آخرها خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله من الآنسة رجوة آل سيف.

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وفي عام 2006 تزوج الأمير هاشم بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، من السيدة السعودية فهدة أبو نيان، التي نالت لاحقًا لقب "أميرة".

زواج ولي العهد الأردني ورجوة، فيتو

وتجدر الإشارة إلى أن فهدة أبو نيان هي ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان، وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري، ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم.

أنجبت الأميرة فهدة أبو نيان:

• الأميرة هالة النور (6 أبريل 2007).

• الأميرة راية النور (4 يوليو 2008).

• الأميرة فاطمة العالية (5 نوفمبر 2011).

• الأمير الحسين حيدرة (15 يوليو 2015).

• الأمير محمد الحسن (21 أكتوبر 2019).

زيجات الأردنيين من السعوديات، فيتو

وفي السياق ذاته في عام 2018 تزوجت الأميرة نور بنت عاصم، حفيدة الملك عبدالله الأول ملك المملكة الأردنية، من رجل الأعمال والفارس السعودي عمرو زيدان

أنجبت الأميرة نور:

• طلال (أبريل 2019)

• عبدالله (20 ديسيمبر 2020)

زيجات الأردنيين من السعوديات، فيتو

وتُقام مراسم عقد القران في قصر زهران، حيث سيوقع ولي العهد ورجوة آل سيف على عقد القران، ثم يتوجهان من قصر زهران إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر الذي سيسير في شوارع العاصمة عمّان.

زفاف ولي العهد الأردني من رجوة أل سيف

ويستقبل الموكب الأحمر بقصر الحسينية بواسطة مجموعة من الخيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة، بعد ذلك، يتجه العروسان عبر فناء القصر وسط زفة أردنية تقليدية، قبل أن ينضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا رجوة للمنصة وتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور.

زيجات الأردنيين من السعوديات، فيتو

وتستمر الأمسية بعروض متنوعة لفنانين وموسيقيين محليين، بالإضافة إلى فرق فلكلورية، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين في قصر الحسينية، حيث سيحضرها أفراد من العائلة المالكة، بالإضافة إلى رؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.

زفاف ولي عهد الأردن

وتتجه أنظار العالم اليوم الخميس، إلى الأردن حيث يقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة آل سيف وسط اهتمام إعلامي كبير محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.

مأدبة العشاء الملكية

بداية أشعل فنانون أردنيون مأدبة العشاء الملكية بعمان التي أعدت خصيصًى للأمير الحسين على شرف حفل زفافه، بوصلات غنائية.

ومأدبة العشاء التي أقامها الملك الأردني عبد الله الثاني، مساء الأربعاء، في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف ولي عهده الأمير حسين على الآنسة رجوة آل سيف، حضرها نحو 4 آلاف شخص من أمراء ووجهاء العشائر الأردنية وكبار الشخصيات من رجالات الدولة.

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