الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

تفاصيل محتوى رسالة سرية من طفل إلى ملك الأردن (صور )

طفل يسلم الملك عبدالله
طفل يسلم الملك عبدالله رسالة سرية، فيتو

شهد حفل مأدبة العشاء الذي أقامه العاهل الأردني بمناسبة  زفاف الأمير الحسين واقعة طريفة شغلت الملايين عندما سلم طفل رسالة للملك عبدالله الثاني ملك الأردن. 

 

 رسالة سرية لملك الأردن

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا لطفل صغير يرقص ضمن فرقة تراثية أردنية توجه مع رجل لتحية الملك عبدالله  ونجليه الأميرين، وسلما عليهم ثم بخفة أعطى الطفل رسالة سرية للملك، الذي أخذها منه وهو يضحك ثم وضعها في جيبه. 

 وأثنى البعض على تصرف الصغير وإدراكه أن "الفرصة تأتي مرة واحدة في العمر"، وتساءل كثيرون عن فحوى الورقة التي تبدو "رسالة سرية" من الصغير للعاهل الأردني

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ووفقا لما ذكره أحد أعضاء فرقة غزلان "الرمثا" للفنون الشعبية، التي ينتمي لها الطفل وقدمت عرضها خلال مأدبة العشاء الملكية، فإن الصغير يدعى إبراهيم. 

وقال عضو الفرقة ويدعى يزيد: "الطفل إبراهيم أبو الشيخ ذيابات يبلغ من العمر 9 سنوات، وهو أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثا، وسلم الملك ورقة طلب فيها حافلة للمساعدة في التنقل وإحياء فعالياتها".

وبحسب “سكاي نيوز” عربية، ذكر يزيد، أن فرقة الفنون الشعبية لا تمتلك حافلة خاصة للتنقل خلال المناسبات التي تحييها، معبرا عن فرحته الشديدة وزملاؤه بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التاريخية. 

 

 فرقة الرمثا

وتأسست فرقة "الرمثا" للفنون الشعبية في عام 1985، وهي تؤدي الدبكة الرمثاوية التي تعكس ثقافة بلاد الشام، وتساهم في نقل الثقافة والفن الأردنيين حول أنحاء العالم. 

وأقام الملك الأردني عبدالله الثاني، مساء أمس الأربعاء، مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف ولي عهده الأمير حسين على الآنسة رجوة آل سيف، يحضرها نحو 4 آلاف شخص من أمراء ووجهاء العشائر الأردنية وكبار الشخصيات من رجالات الدولة.   

وتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج، بحضور الملك عبدالله ونجليه والعشرات من رجال الدولة.  

وانطلقت احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأربعاء، وتستمر على مدار يومين، يشارك فيها الآلاف من أبناء الأردن وملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية، كما يحييها كوكبة من المطربين العرب.  

وتتجه الأنظار إلى قصر زهران في الأردن، الذي يحتضن مراسم الزفاف الخميس 1 يونيو 2023، على أن يتوجه العروسان بعد ذلك إلى قصر الحسينية محاطان بـ"الموكب الأحمر".

ومن المقرر أن يسلك الموكب بعض شوارع العاصمة التي تزينت بأعلام المملكة وغطتها مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، ليتاح للآلاف من أبناء الشعب المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

ويتكون "الموكب الأحمر"، الذي ظهر منذ تأسيس المملكة الأردنية وشارك في المناسبات الوطنية، من 20 سيارة نوع "لاند روفر"، مقسمة إلى 14 سيارة مشاركة في الموكب، و6 سيارات احتياطية، وترافقها 10 دراجات نارية.

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