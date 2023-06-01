الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

الموكب الأحمر، تقليد ملكي هاشمي باللاند روفر منذ تأسيس الأردن

الموكب الاحمر، فيتو
الموكب الاحمر، فيتو

يحافظ الأردن حتى اليوم في طقوسه الملكية على "الموكب الأحمر"، الذي سينقل ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة السيف، من قصر زهران إلى قصر الحسينية.

 الموكب الأحمر 

وبحسب قناة "المملكة" سيجوب الموكب شوارع العاصمة عمان بما يسمح لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

وبدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

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مما يتكون الموكب الأحمر؟

20 سيارة نوع "لاند روفر" 14 سيارة منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياط وترافقها 10 دراجات.
كما يشارك 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت بالخيول لاحقا دراجات نارية.
ويجهز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلات محددة.
ويحيط الموكب الأحمر بسيارة جلالة الملك في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة.

الوصول إلى قصر الحسينية

عند وصول الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سيكون في استقباله مجموعة أخرى من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.

 

في الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة، من المعتاد أن يتم الإعلان عن وصول العروسين في زفة، وهي موكب موسيقي مفعم بالحيوية يضم الطبول والقربة والغناء والتصفيق.

وعند الوصول إلى قصر الحسينية، سيتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال في الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مرورًا بقوس السيوف.

ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه في حفلات زفاف الأمراء.

ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس "الدركي" بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسي لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.

وتشتهر فرقة القوات المسلحة بأدائها المميز في الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية والاحتفالات العسكرية.

ويرتدي جميع أعضاء الفرقة الشماغ التقليدي باللونين الأحمر والأبيض، وهو غطاء رأس تقليدي للرجال، كتعبير عن الفخر بتراثهم الأردني، بالإضافة إلى زيهم الكامل.

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