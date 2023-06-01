رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينشر صورة لمصر من الفضاء ويتساءل عن الأهرام

يواصل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، رحلته في محطة الفضاء الدولية، حيث نشر صورا جديدة لإحدى المناطق في مصر.



رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورا عن مصر

هنا #مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين..



هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟ 🔍🇪🇬



Here’s a look at #Egypt, home to the Pharos and a history spanning millenia



Can you spot the pyramids? 🔎🇪🇬 pic.twitter.com/uP1WLqvS7h — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 1, 2023



وكتب سلطان النيادي تعليقا على الصورة قال فيه:" هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين".

وختم رائد الفضاء الإماراتي تغريدته بتوجيه سؤال إلى متابعيه: "هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟".

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صورة مصر من الفضاء، فيتو



وبدأت رحلة الرائد الإماراتي إلى الفضاء في أبريل الماضي، حيث كتب على صفحته في موقع تويتر: «اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة»، مضيفًا: «ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة».

وانطلق النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من ناسا، ومن المتوقع أن تستمر مدة وجودهما خارج المحطة بغرض العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها.

ويذكر أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، نشر لقطات ساحرة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية، مؤكدا أهمية الحفاظ عليه.

مهمة في الفضاء



وكتب سلطان النيادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة (كوبولا) على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها".



وبدأ رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه بطاقم Crew-6 تنفيذ المهمات الموكلة إليهم على متن محطة الفضاء الدولية.

وظهر سلطان النيادي- في صور نشرها حساب مركز محمد بن راشد للفضاء على تويتر- داخل وحدة "كيبو" اليابانية والتي تتركز التجارب فيها على مجالات تشمل الطب في الفضاء، وعلوم الأحياء، ومراقبة الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي، والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ.







محطة الفضاء الدولية تستقبل سلطان النيادي

واستقبلت محطة الفضاء الدولية طاقم مهمة "Crew-6" التي تضم رائد الفضاء سلطان النيادي، والتي تعد أول مهمة طويلة الأمد للرواد العرب.

واستقبل أفراد طاقم مهمة Crew-5 الذين كانوا موجودين داخل محطة الفضاء الدولية أفراد طاقم مهمة Crew-6 الذي يضم كلا من سلطان النيادي اختصاصي المهمة، وستيفن بوين قائد المهمة من "ناسا"، ووارين هوبيرج قائد المركبة، وأندري فيدياييف اختصاصي المهمة من وكالة روسكوزموس الروسية.

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