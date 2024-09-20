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ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

سيراليون، فيتو
سيراليون، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى السكني الذي انهار في فريتاون إلى 15 شخصا على الأقل، من بينهم 5 أطفال دون سن الخامسة.

وانتشل ثمانية أشخاص، بينهم طفلان دون سن الخامسة، أحياء من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى.

انهيار مبنى في سيراليون

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن البحث عن ناجين محتملين ما زال مستمرا.

وذكر شهود أن عشرات الأشخاص كانوا يعيشون في المبنى المكون من شقق سكنية ومكاتب شركات.

ووعد الرئيس جوليوس مادا بيو بإجراء "تحقيق شامل"، مؤكدا أن السلطات ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه المآسي في البلاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.

 

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سيراليون الكوارث فريتاون جوليوس مادا بيو افقر دول العالم

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