ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى السكني الذي انهار في فريتاون إلى 15 شخصا على الأقل، من بينهم 5 أطفال دون سن الخامسة.
وانتشل ثمانية أشخاص، بينهم طفلان دون سن الخامسة، أحياء من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى.
انهيار مبنى في سيراليون
وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن البحث عن ناجين محتملين ما زال مستمرا.
وذكر شهود أن عشرات الأشخاص كانوا يعيشون في المبنى المكون من شقق سكنية ومكاتب شركات.
ووعد الرئيس جوليوس مادا بيو بإجراء "تحقيق شامل"، مؤكدا أن السلطات ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه المآسي في البلاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.