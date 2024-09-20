القبض على عامل اعتدى جنسيا على شقيقته من ذوي الهمم في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض علي عامل في العقد الثالث من عمره اعتدى جنسيا على شقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة بحي البستان في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

القبض على عامل اعتدى جنسيا على شقيقته في الدقهلية



وكان حضر لمركز شرطة السنبلاوين المدعو صفوان "ص اع" 32 سنة عامل، ومقيم منطقة حى البستان - بندر السنبلاوين، وبرفقته شقيقته المدعوة "أفنان ص ا ع" 31 سنة لا تعمل "من ذوي الاحتياجات الخاصة تأخر ذهنى" ومقيمة طرفه بذات العنوان.



وتضرر في المحضر من شقيقهما "صهيب ص ا ع" 34 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان لقيامه بالتعدى الجنسى على شقيقته المذكورة أكثر من مرة - حال تواجدهما بالمنزل بمفردهما - وحضر للإبلاغ فور علمه - بالواقعة وأضاف بأن المتهم يُعاني من مرض نفسي ويعالج طرف أحد الأطباء بعيادته الخاصة.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲/۱۰۵٧٩ إداري مركز السنبلاوين، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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