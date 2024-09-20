من هم الزبانية، وما علاقتهم بأبي جهل؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

من هم الزبانية، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة العلق، معنى كلمة الزبانية، كما أوضح ما هي علاقتهم بأبي جهل.



سورة العلق الآية (17-18)

قال تعالى: «فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ».

سورة العلق الآية 17



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة العلق

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- سبحانه-: «فَلْيَدْعُ نادِيَهُ» رد على غروره وتفاخره بعشيرته، فقد جاء في الحديث الشريف أن أبا جهل عند ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، نهره النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وأغلظ له القول... فقال أبو جهل: أتهددني يا محمد وأنا أكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله- سبحانه-: فَلْيَدْعُ نادِيَهُ. سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ، وأصل النادي: المكان الذي يجتمع فيه الناس للحديث، ولا يسمى المكان بهذا الاسم إلا إذا كان معدا لهذا الغرض، ومنه دار الندوة، وهي دار كان أهل مكة يجتمعون فيها للتشاور في مختلف أمورهم، وسمي بذلك لأن الناس يندون إليه، أي: يذهبون إليه، أو ينتدون فيه، أي: يجتمعون للحديث فيه. يقال: ندا القوم ندوا- من باب غزا- إذا اجتمعوا.

سورة العلق الآية 18



من هم الزبانية؟

وأضاف الشيخ طنطاوي: والأمر في قوله- تعالى-: «فَلْيَدْعُ» للتعجيز، والكلام على حذف مضاف. أي: فليدع هذا الشقي المغرور أهله وعشيرته لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولمنعه من الصلاة، إن قدروا على ذلك، فنحن من جانبنا سندع الزبانية، وهم الملائكة الغلاظ الموكلون بعقاب هذا المغرور وأمثاله، ولفظ الزبانية في كلام العرب: يطلق على رجال الشرطة الذين يزبنون الناس، أي: يدفعونهم إلى ما يريدون دفعهم إليه بقوة وشدة وغلظة، جمع زبنيّة، وأصل اشتقاقه من الزّبن، وهو الدفع الشديد، ومنه قولهم: حرب زبون، إذا اشتد الدفع والقتال فيها، وناقة زبون إذا كانت تركل من يحلبها، والمقصود بهاتين الآيتين، التهكم بهذا الإنسان المغرور، والاستخفاف به وبكل من يستنجد به، ووعيده بأنه إن استمر في غروره ونهيه عن الصلاة فسيسلط الله- تعالى- عليه ملائكة غلاظا شدادا. لا قبل له ولا لقومه بهم.