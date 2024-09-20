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موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

معاشات شهر أكتوبر
معاشات شهر أكتوبر 2024 ,فيتو
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 يتساءل العديد من المواطنين عن  مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2024، وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، لذا فيتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من استحقاق معاشات أكتوبر خلال يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2024.

يذكر أن زيادة معاشات شهر أكتوبر 2024 لا أساس لها من الصحة ولم يصدر أي بيان رسمي بشأنها، وكانت آخر زيادة أقرتها الوزارة في شهر فبراير الماضي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي 

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط  هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

أماكن صرف المعاشات  

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من الجهات التالية:

-ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

-جميع منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

-كافة المحافظ الإلكترونية.

ويتاح للفرد الحصول على المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك. 

كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

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